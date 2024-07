Công an TP. Pleiku ký kết quy chế phối hợp với Nông trường cao su Xã Gào

Theo đó, 2 bên đã thống nhất ký kết một số nội dung phối hợp trong việc thực hiện đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi có diện tích cao su của Nông trường.

Cụ thể: Công an TP. Pleiku phối hợp với Nông trường Cao su xã Gào xây dựng và thực hiện các phương án kế hoạch bảo vệ an ninh nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ an ninh kinh tế, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự.

Cùng với đó, tham mưu, hướng dẫn Nông trường bố trí lực lượng bảo vệ địa bàn nơi có diện tích cao su; phối hợp với Nông trường triển khai xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nơi nông trường đứng chân. Các nội dung phối hợp nhằm giúp Nông trường xây dựng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh và trật tự”.

Ngoài ký kết chương trình phối hợp với Công an TP. Pleiku, dịp này, Nông trường Cao su xã Gào còn tổ chức ký kết quy ước phối hợp giữa các tổ sản xuất của Nông trường với các thôn, làng của xã Gào-nơi có diện tích cao su.