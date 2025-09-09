Công an tỉnh Gia Lai công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

(GLO)- Chiều 9-9, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tham dự lễ có đại diện Ban Nội chính tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Trại giam Gia Trung, Trại giam Kim Sơn (Bộ Công an) và đại diện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Giám đốc Công an tỉnh (thứ 2 từ trái sang) trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Quốc Hùng

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao các quyết định của Bộ trưởng về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự và Thủ trưởng Cơ quan Quản lý tạm giữ, tạm giam (Công an tỉnh Gia Lai) đối với Đại tá Lê Hồng Thái-Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Trao quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đối với Đại tá Nguyễn Chí Linh-Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đối với Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân chúc mừng các đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh tư pháp. Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm để chỉ đạo, điều hành hoạt động của các cơ quan tư pháp thuộc Công an tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh phòng-chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.