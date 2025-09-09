Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Công an tỉnh Gia Lai công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUỐC HÙNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 9-9, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tham dự lễ có đại diện Ban Nội chính tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Trại giam Gia Trung, Trại giam Kim Sơn (Bộ Công an) và đại diện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh.

thieu-tuong-le-quang-nhan-trao-quyet-dinh-cua-bo-truong-bo-cong-an-cho-thu-truong-cac-co-quan-tu-phap-thuoc-cong-an-tinh-8781.jpg
Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Giám đốc Công an tỉnh (thứ 2 từ trái sang) trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Quốc Hùng

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao các quyết định của Bộ trưởng về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự và Thủ trưởng Cơ quan Quản lý tạm giữ, tạm giam (Công an tỉnh Gia Lai) đối với Đại tá Lê Hồng Thái-Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Trao quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đối với Đại tá Nguyễn Chí Linh-Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đối với Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân chúc mừng các đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh tư pháp. Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm để chỉ đạo, điều hành hoạt động của các cơ quan tư pháp thuộc Công an tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh phòng-chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Biên cương đất ấm tình người

Biên cương đất ấm tình người

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 và Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và người dân để xây dựng vùng đất biên cương giàu đẹp, ấm tình người.

Rèn cán gắn với luyện binh

Rèn cán gắn với luyện binh

Chính trị

(GLO)- Ngày 28 - 29.8, cuộc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đã diễn ra thành công, đáp ứng yêu cầu "rèn cán gắn với luyện binh" - sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn.

Binh đoàn 15 tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 169

Binh đoàn 15 tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 169

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 29-8, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 169-CT/QUTW ngày 29-12-2020 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2021-2025.

Giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng

Giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng

Chính trị

(GLO)- 2026 là năm đầu tiên thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo mô hình chính quyền 2 cấp. Các nhiệm vụ của cấp huyện được chuyển về cấp xã, một phần về cấp tỉnh; yêu cầu đặt ra là giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng.

Khen thưởng Công an phường Hội Phú vì triệt phá, bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Khen thưởng Công an phường Hội Phú vì triệt phá, bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chủ tịch UBND phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) vừa tặng giấy khen cho Tổ Phòng chống tội phạm và 3 cán bộ, chiến sĩ của Công an phường Hội Phú đã có thành tích xuất sắc trong vụ triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng thường xuyên bán ma túy đá cho các thanh-thiếu niên trên địa bàn sử dụng.

null