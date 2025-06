Ra mắt bộ máy mới của Công an Gia Lai

(GLO)- Chiều 29-6, tại TP. Quy Nhơn, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về sắp xếp tổ chức cán bộ Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu trung tâm của Công an tỉnh Gia Lai (cũ) và 28 điểm cầu Công an cấp xã.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định; Phạm Tuấn Anh-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hồng Sơn

Tại hội nghị, Thượng tá Ninh Thị Minh Hoa-Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập Công an tỉnh Bình Định và Công an tỉnh Gia Lai, bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Quang Nhân giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bổ nhiệm 8 Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; Quyết định thành lập Công an cấp xã và tổ chức, bộ máy các Phòng thuộc Công an tỉnh Gia Lai.

Đồng chí Phạm Tuấn Anh-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Sơn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Bước vào cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, từ ngày 1-7-2025, tỉnh Gia Lai và Bình Đình sáp nhập cùng với khát vọng, niềm tin đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Trở thành một bộ phận trong cuộc cách mạng là niềm vinh dự, tự hào của cả tỉnh Gia Lai nói chung và lực lượng Công an Gia Lai nói riêng. Tỉnh Gia Lai có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế và quốc phòng, thời gian sắp tới, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. Bí thư Tỉnh ủy hy vọng lực lượng Công an sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, bảo vệ bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, cùng bước vào kỷ nguyên phát triển lớn mạnh của đất nước.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho các Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Hồng Sơn

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các phòng và Công an các địa phương, Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh-nhấn mạnh: Các đơn vị, Công an địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào hoạt động, không để công việc gián đoạn, ngắt quãng, đứt gãy; đảm bảo tất cả các hoạt động của lực lượng Công an phải phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; triển khai thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ; đảm bảo giữ vững ổn định an ninh, trật tự trong mọi tình huống.

Trước mắt, tập trung rà soát, xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh quy chế làm việc, phân công trách nhiệm rõ ràng cho lãnh đạo, chỉ huy; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn Công an cấp cơ sở, đảm bảo tốt nhất điều kiện làm việc và chỗ ở cho cán bộ, chiến sĩ về đơn vị công tác mới, với tinh thần khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.