Công an Gia Lai vì dân phục vụ

(GLO)- Hướng đến kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2023) và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2023), Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo toàn lực lượng triển khai đồng bộ các mặt công tác gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngay từ đầu năm 2023, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn lực lượng với khẩu hiệu hành động “Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại địa bàn cơ sở; tập trung triển khai quyết liệt các chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm trên tuyến biên giới, hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”, vượt biên.

Các vụ việc liên quan đến an ninh xã hội, an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo… đều được tham mưu giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để phát sinh, hình thành “điểm nóng”. Lực lượng Công an cũng đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến làm việc tại địa phương.

Đặc biệt, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ 319 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 82,4% (vượt 7,4% so với chỉ tiêu được giao); bắt giữ, xử lý 402 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 3,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ, hoàn thành chỉ tiêu thu nhận, cấp 100% căn cước công dân cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, đăng ký kích hoạt mã định danh điện tử cho 246.106 tài khoản, tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến đạt 59,8% (vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao là trên 50%), tỷ lệ làm sạch dữ liệu thông tin dân cư luôn duy trì bảo đảm trên 99%.

Ngoài ra, lực lượng Công an tăng cường quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các phương án, mô hình về phòng cháy chữa cháy. Nhờ nâng cao hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm tại địa bàn cơ sở và tham mưu thực hiện có hiệu quả các nội dung của quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông giữa lực lượng Công an và UBND cấp huyện, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh được kéo giảm cả 3 chỉ số (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2022.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xác định rõ vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng, thời gian qua, lực lượng Công an các cấp đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại 1.248 thôn, làng, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, thu hút hơn 184.000 lượt người tham gia; tiếp xúc tranh thủ trên 1.200 lượt người có uy tín; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh bằng 2 thứ tiếng (Kinh và Jrai hoặc Bahnar) và tuyên truyền bằng xe loa tại hơn 5.000 lượt thôn, làng trọng điểm; tổ chức ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng cháy chữa cháy đối với 115.300 trường hợp; cấp phát hơn 42.000 tờ rơi nội dung cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, thức tỉnh đồng bào không nghe, không tin, không làm theo chỉ đạo, kích động, xúi giục của kẻ xấu; cảnh giác trước tội phạm liên quan đến ma túy, mại dâm, tội phạm trên không gian mạng… Qua công tác tiếp xúc, tranh thủ, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng trăm tin báo có giá trị, góp phần ngăn chặn, điều tra, xử lý kịp thời các vụ việc, đối tượng phạm tội, giữ gìn cuộc sống bình yên của buôn làng.

Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được lãnh đạo các cấp quan tâm chỉ đạo, triển khai phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của từng địa phương. Toàn tỉnh hiện có 123 mô hình với 2.341 tổ chức quần chúng hoạt động bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) theo hướng xây dựng lực lượng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản và phát triển đa dạng, thiết thực hiệu quả, phát huy tốt vai trò, sức mạnh, sự sáng tạo của Nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở.

Đặc biệt, lực lượng Công an đã trực tiếp tham mưu, hướng dẫn, phối hợp xây dựng, ra mắt hoạt động 6 mô hình ở 12 huyện, thị xã. Một số mô hình tiêu biểu như: “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” và “Mạng xã hội với pháp luật vì bình yên cuộc sống” tại huyện Phú Thiện; “Camera an ninh” trên địa bàn TP. Pleiku, thị xã Ayun Pa; “Làng thanh niên không có tội phạm và tệ nạn xã hội” tại làng Kon Sơ Lăl, xã Hà Tây, huyện Chư Păh; “Hệ thống kênh thông tin về ANTT, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và cải cách hành chính trên mạng xã hội” tại huyện Đak Đoa…; thành lập, duy trì 111 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và 184 điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Công an toàn tỉnh còn triển khai xây dựng 23 mô hình “Dân vận khéo”, tiêu biểu là mô hình “Đội văn nghệ xung kích gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật”. Công an tỉnh đã tổ chức hơn 50 buổi xuống cơ sở biểu diễn gần 500 tiết mục văn nghệ, kết hợp tuyên truyền pháp luật, thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo, học sinh vượt khó học giỏi. Mô hình “Hũ gạo tiết kiệm vì người nghèo” được triển khai tại 11 đơn vị, Công an địa phương. Qua đó đã vận động cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng hỗ trợ người nghèo, tiếp bước học sinh đến trường.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cũng chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ đẩy mạnh các phong trào, hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng. Tiêu biểu như: Chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã nhận giúp đỡ, chăm sóc 31 trẻ em mồ côi; triển khai hơn 40 đợt xung kích, tình nguyện, trao hàng ngàn suất quà cho đồng bào nghèo, gia đình có công, trẻ em vượt khó học giỏi… với tổng trị giá trên 700 triệu đồng; tặng 9 mô hình sinh kế cho thanh niên nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số trị giá 56 triệu đồng; vận động xây tặng 2 nhà tình nghĩa trị giá 150 triệu đồng… Các hoạt động trên đã để lại hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng người dân.

Có thể khẳng định, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc xây dựng thế trận an ninh liên hoàn, phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ và người dân trong công tác giữ gìn ANTT.

Thời gian tới, lực lượng Công an sẽ chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có tình hình ANTT còn phức tạp. Toàn lực lượng thực hiện tốt lời thề danh dự “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”.

Thiếu tướng RAH LAN LÂM

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh