Công an An Khê quan tâm công tác an sinh xã hội

(GLO)- Cùng với việc giữ gìn an ninh trật tự, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) còn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, giúp nhiều cá nhân, gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Gia đình ông Hồ Ríp (làng Pơ Nang, xã Tú An) thuộc diện có công với cách mạng. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên gia đình ông phải ở trong căn nhà xiêu vẹo, dột nát, rộng chưa tới 20 m2. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông, đầu tháng 7-2024, Công an thị xã An Khê đã vận động cán bộ, chiến sĩ trong đóng góp được 40 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà.

Sau khi nhận được sự giúp đỡ của Công an thị xã, gia đình ông đã vay mượn thêm tiền để xây dựng căn nhà mới khang trang. Đến nay, căn nhà có diện tích 66 m2 của gia đình ông Ríp cơ bản đã hoàn thành với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng.

Ông Rip bày tỏ: “Được sự giúp đỡ của Công an thị xã, ngôi nhà của gia đình tôi đã dần hoàn thiện. Từ đây, gia đình tôi không còn phải sống trong ngôi nhà cũ xuống cấp nữa”.

Tương tự, gia đình bà Đinh Thị Glao là hộ nghèo của làng Pơ Nang. Nhiều năm nay, gia đình bà chăm chỉ lao động nhưng do có ít đất sản xuất, lại thiếu vốn đầu tư nên khó khăn cứ đeo bám mãi. Đầu tháng 7 năm nay, Công an thị xã An Khê đã hỗ trợ 10 triệu đồng để gia đình mua 1 con bò sinh sản về nuôi.

Anh Đinh Phan (con của bà Glao) cho hay: “Việc được hỗ trợ bò là động lực để gia đình tôi vươn lên thoát nghèo. Tôi cảm ơn Công an thị xã đã quan tâm giúp đỡ gia đình”.

Bà Đinh Thị Pin-Trưởng thôn Pơ Nang-cho biết: Làng có 65 hộ với 268 khẩu, 100% là người Bahnar. Sau khi rà soát, xét thấy hoàn cảnh của gia đình ông Ríp và bà Glao khó khăn nhất nên làng đã đề xuất để Công an thị xã hỗ trợ. “Hiện làng còn 17 hộ nghèo. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành tiếp tục quan tâm giúp đỡ để bà con ổn định cuộc sống”-bà Pin nói.

Ngoài hỗ trợ cho 2 gia đình nói trên, từ năm 2023 đến nay, Công an thị xã An Khê còn phối hợp trao tặng 217 suất quà, sửa chữa nhà và khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn với tổng trị giá hơn 265 triệu đồng.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Nguyễn Thành Huy-Trưởng Công an thị xã An Khê-thông tin: Thời gian tới, Công an thị xã tiếp tục nắm tình hình, đi sâu, đi sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những khó khăn của bà con, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó, đơn vị tổ chức các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội hướng về cơ sở, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.