Chư Pưh tiêu hủy 191 vũ khí, vật liệu nổ

(GLO)- Hội đồng tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ (Công an huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức tiêu hủy 191 vũ khí, vật liệu nổ do người dân giao nộp và thu được trong quá trình đấu tranh, xử lý đối với tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Các vũ khí, vật liệu nổ bị tiêu hủy. Ảnh: M.H

Theo đó, số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được tiêu hủy đợt này, gồm: 9 khẩu súng kíp, không còn giá trị sử dụng và 182 khẩu súng tự chế (súng bắn hơi cồn, súng bắn hơi khí nén).

Lãnh đạo Công an huyện cho biết thời gian đến, Công an huyện Chư Pưh tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thông báo hoặc giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho chính quyền, cơ quan Công an, quân đội gần nhất để được tiếp nhận xử lý. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; góp phần bảo đảm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện.