Chư Păh tổ chức lễ cầu siêu, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Trao cơ hội khởi nghiệp cho phụ nữ (GLO)- Khó hơn nam giới trong sáng tạo khởi nghiệp do hạn chế về nhận thức xã hội và định kiến giới, song hiện nay, phụ nữ đã được trao nhiều cơ hội để khởi nghiệp thành công.

Phụ nữ Chư Sê chung tay bảo đảm an toàn giao thông (GLO)- Sau 13 năm triển khai, câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ tự quản an toàn giao thông” tại huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Thực tập hạnh phúc (GLO)- Tôi vừa theo học một khóa với nội dung cảm nhận và thực tập hạnh phúc. Trước nay, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, hạnh phúc là cảm nhận, là cảm giác, một trạng thái tâm lý không thuộc về thể chất, vô hình thì làm sao nắm giữ, thực hành. Tuy nhiên, sau khóa học, tôi nhận ra rằng, mọi thứ muốn có đều phải thực hành, thực tập. Giống như việc chịu đựng áp lực căng thẳng, rèn sức mạnh ý chí, nội tâm, đều phải có học tập, rèn luyện thì mới vượt qua được những giới hạn của bản thân.

Hơn 2 triệu sáng kiến của đoàn viên, lao động làm lợi 33.000 tỷ đồng Chương trình '1 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19' đã thu hút sự tham gia của hơn 2 triệu đoàn viên, công nhân, lao động và làm lợi hơn 33.000 tỷ đồng.

Đại biểu HĐND thị xã An Khê tiếp xúc đối thoại với trẻ em (GLO)- Sáng 8-10, Thị Đoàn An Khê phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình tiếp xúc đối thoại giữa đại biểu HĐND thị xã với trẻ em năm 2023.

Chủ động phòng ngừa nguy cơ hỏa hoạn (GLO)- Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Gia Lai xảy ra 27 vụ cháy, tăng 7 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Các cấp chính quyền cùng lực lượng Công an tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu các vụ cháy xảy ra trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Trao 2 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Đak Pơ và Kông Chro (GLO)- Thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đak Pơ và Kông Chro vừa tổ chức bàn giao các “Mái ấm Công đoàn”, giúp đoàn viên an cư, lạc nghiệp.

Tặng 600 suất quà cho người nghèo và học sinh khó khăn tại xã Ia Nan (GLO)- Ngày 7-10, Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Cơ phối hợp với gia đình anh Trần Bảo Tâm và chị Nguyễn Thị Ngọc Thi (số 142A đường Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) và UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) tặng quà cho đồng bào nghèo và học sinh, trẻ em khó khăn trên địa bàn xã. Tham gia buổi tặng quà có đại diện lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Đức Cơ.

Học sinh Gia Lai thích thú với trải nghiệm làm lính cứu hỏa (GLO)- Hàng ngàn người dân trong đó phần lớn là các em học sinh đã được trải nghiệm làm lính cứu hỏa với những thao tác cứu nạn, chữa cháy trực quan, sinh động. Đây là chương trình do Công an tỉnh Gia Lai tổ chức đồng loạt ở 3 địa điểm: TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa.

Chuyện về tổ trưởng sản xuất ở Khu 10 năm xưa (GLO)- Trong chuyến công tác tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), tôi cùng chị Phương Thị Bình-Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách phường An Bình đến thăm ông Nguyễn Văn Nhịn (số 28/6 đường Lê Lợi, phường An Bình). Bên chén trà nóng hổi, ông kể cho chúng tôi nghe những kỷ niệm đáng nhớ khi tham gia cách mạng tại Khu 10.

Giám sát thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và chế độ chính sách tại Trung tâm Y tế huyện Kông Chro và thị xã An Khê (GLO)- Ngày 5-10, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát “Việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động trong cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2023” tại Trung tâm Y tế huyện Kông Chro và Trung tâm Y tế thị xã An Khê.

Gia Lai: Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên 1.984 tỷ đồng (GLO)- Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Gia Lai, tính đến hết tháng 9 năm 2023, tổng số thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh là 1.984,1 tỷ đồng, đạt 70,4% kế hoạch giao.

Cơ hội để người thu nhập thấp an cư (GLO)- Với mức lãi suất ưu đãi chỉ 4,8%/năm, người thu nhập thấp có thể vay tới 500 triệu đồng để xây dựng nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống.

Khen thưởng 24 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC năm 2023 (GLO)- Chiều 4-10-2023, nhân kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4/10/1961-4/10/2023) và 22 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10/2001-4/10/2023), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức gặp mặt, biểu dương, trao giấy chứng nhận đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy năm 2023. Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh dự buổi gặp mặt.



Chư Sê: Nhiều cách làm hay giúp phụ nữ thoát nghèo (GLO)- Những năm gần đây, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình. Từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội đã giúp hơn 200 hộ gia đình hội viên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 8,04%.

Xử lý hành vi tảo hôn: Răn đe trước mắt, tuyên truyền lâu dài (GLO)- Hành vi tảo hôn bị phạt vi phạm hành chính, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tại Gia Lai, việc xử phạt hành chính về hành vi tảo hôn đã được các địa phương áp dụng nhưng hiệu quả mang lại chưa như mong đợi.

Quy định mới về mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (GLO)- Chính phủ ban hành Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Theo đó, Nghị định quy định mức phí bảo hiểm đối với mô tô 2 bánh từ 50cc trở lên là 60.000 đồng, xe ô tô không kinh doanh vận tải dưới 6 chỗ là 437.000 đồng, từ 6-11 chỗ là 794.000 đồng...

