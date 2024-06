Chặt chém du khách, một hãng taxi có chi nhánh ở Bình Định bị phạt

Quá trình kiểm kê đền bù giải phóng mặt bằng, cựu bí thư xã Vĩnh An (Thanh Hóa) đã câu kết với cấp dưới vận động bà con "hô biến" hàng ngàn m2 đất đấu thầu, đất ao hồ thành đất giao cơ bản, lâu dài để hưởng đền bù trái quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của cá nhân có liên quan.

Ngày 4-6, Công an tỉnh Thái Bình bước đầu xác định nguyên nhân vụ án 3 người trong 1 gia đình ở thôn Bồn Thôn, xã Trung An, huyện Vũ Thư tử vong bất thường.

Đến 16 giờ ngày 4/6, đội "người nhái" Công an tỉnh Bình Dương lặn tìm thấy một thi thể bé gái đuối nước trên sông Sài Gòn đoạn qua địa bàn phường An Tây, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Khoảng 100 tài xế xe ôm công nghệ thuộc hãng "Be Group" tụ tập lạng lách, gây mất an ninh trật tự, công an đã bắt 14 người để điều tra.