(GLO)- Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) vừa bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) nhắc nhở do chậm công bố báo cáo tài chính quý I-2024.

Cụ thể, ngày 3-5, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã có Công văn số 777/SGDHCM-NY nhắc nhở Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (Mã chứng khoán VHC) do chậm nộp báo cáo tài chính quý I-2024.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16-11-2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng thì phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý”.

Đến hết ngày 2-5-2024, HoSE vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn. Do đó, HoSE nhắc nhở và đề nghị công ty nghiêm túc tuân thủ quy định về công bố thông tin.

Trước đó, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn đã từng xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý I-2024 chậm nhất đến 15-5-2024, tương đương chậm 15 ngày so với quy định. Lý do được đưa ra là bởi công ty và đơn vị thành viên đang phải cung cấp hồ sơ cho Bộ Thương mại Mỹ cho kỳ kiểm tra hành chính lần thứ 20 đối với cá tra phi lê đông lạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Song, lý do này không được HoSE chấp nhận nên Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn có nghĩa vụ phải nộp báo cáo tài chính theo đúng thời gian quy định.