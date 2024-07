Cao su Chư Păh tặng 83 suất quà cho các gia đình chính sách dịp 27-7

(GLO)- Ngày 19-7, Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã ra mắt mô hình “Con nuôi của Công an”. Dự lễ ra mắt có lãnh Công an huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ia Rmok; chỉ huy các đội nghiệp vụ Công an huyện, Công an các xã thị trấn.