Can thiệp tim mạch tại tuyến tỉnh: Hiệu quả cao, chi phí thấp

(GLO)- Tháng 10-2023, Đơn vị Tim mạch can thiệp (Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) được thành lập và đi vào hoạt động.

Từ đó đến nay, đơn vị đã góp phần nâng cao hiệu quả trong chẩn đoán, điều trị bệnh về tim mạch, đặc biệt là can thiệp và cứu sống nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim cấp, nguy kịch.

Cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch

Là bệnh nhân cấp cứu can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và hiện đã phục hồi 90% sức khỏe, ông Lương Ngọc Đảm (tổ 9, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) cho biết: “Tôi sống được là nhờ các bác sĩ Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). 6 tháng trước, tôi lên cơn nhồi máu cơ tim cấp và được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tại đây, tôi được can thiệp tim mạch và đặt 3 stent động mạch vành. Có bảo hiểm y tế nên sau khi trừ chi phí, tôi chỉ phải thanh toán 57 triệu đồng. Nếu không có bảo hiểm y tế thì số tiền phải đóng là hơn 300 triệu đồng”.

Việc được kịp thời can thiệp tim mạch tại tuyến tỉnh đã giúp đảm bảo “giờ vàng cấp cứu” cho người bệnh. Bà Siu H’Phat (làng Plei Hlôp, xã Chư Don, huyện Chư Pưh) cũng được cấp cứu, can thiệp tim mạch kịp thời. Tháng 4-2023, bà H’Phat bị nhồi máu cơ tim cấp, nguy cơ tử vong cao. Nhờ các bác sĩ Khoa Tim mạch kịp thời can thiệp tim mạch, đặt stent động mạch vành mà bà đã vượt qua cửa tử, ổn định sức khỏe trong niềm vui của gia đình.

Chị Siu Hen-con gái bà H’Phat-xúc động nói: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Khi đưa mẹ vào bệnh viện, tôi rất lo lắng. Nhờ các bác sĩ tận tình cứu giúp và bệnh viện miễn phí chi phí phẫu thuật nên mẹ tôi được cứu sống. Gia đình tôi hết sức biết ơn các bác sĩ”.

Nâng cao chất lượng điều trị bệnh tim mạch

Ông Trần Anh Hùng (thôn Châu Sơn, xã Đăk Yă, huyện Mang Yang) chia sẻ: Việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai can thiệp tim mạch giúp người dân được hưởng lợi nhiều mặt. Người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao và được điều trị tại chỗ thay vì phải chuyển lên tuyến trên như trước đây. Việc này giúp người bệnh giảm nhiều chi phí, thời gian.

“Tôi mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ và mua sắm máy móc, trang-thiết bị hiện đại, đưa nhiều dịch vụ kỹ thuật cao vào hoạt động khám-chữa bệnh”-ông Hùng đề xuất.

Đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng cao, nhất là trong lĩnh vực tim mạch, đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Quang Mệnh (Khoa Tim mạch) thông tin: “Nhiều bác sĩ được cử đi học các khóa đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực tim mạch và được chuyển giao nhiều kỹ thuật cao từ các bệnh viện tuyến trung ương. Qua đó, trình độ chuyên môn ngày càng nâng lên, đáp ứng yêu cầu, chất lượng điều trị bệnh nhân.

Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo, tập huấn, cập nhật thêm nhiều kiến thức chuyên sâu trong điều trị, can thiệp tim mạch để triển khai tại tuyến tỉnh”.

Còn bác sĩ chuyên khoa II Trần Kế Toán-Trưởng khoa Tim mạch thì cho biết: Từ năm 2018 đến nay, Khoa Tim mạch được tỉnh quan tâm đầu tư nhiều trang-thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám và điều trị bệnh nhân.

Đặc biệt, sau gần 1 năm đi vào hoạt động, Đơn vị Tim mạch can thiệp đã giải quyết được các trường hợp nhồi máu cơ tim cấp, mạch vành cấp trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận cũng như bệnh nhân đến từ nước bạn Campuchia.

Từ tháng 10-2023 đến nay, Khoa Tim mạch đã chụp mạch vành cho trên 270 ca và can thiệp tim mạch cho gần 170 ca bảo đảm an toàn, giúp các bệnh nhân, trong đó có bệnh nhân nghèo được tiếp cận kỹ thuật cao và được cứu sống với chi phí thấp.