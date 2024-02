Bệnh viện Đa khoa Gia Lai: Cứu sống bệnh nhân ngưng tim

Tin liên quan Tin tức sáng 9-11: Bệnh viện Đa khoa Gia Lai can thiệp tim mạch cứu sống bệnh nhân người Anh nhồi máu cơ tim

Bác sĩ Hà Quang Luân-Phó trưởng Khoa Tim Mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) cho biết: Bệnh nhân H. nhập viện trong tình trạng tỉnh, đau ngực nhiều, huyết áp ổn định. Tuy nhiên, sau khi nhập viện khoảng 30 phút, bệnh nhân đột ngột lên cơn rối loạn ý thức, ngưng tim. Ê kíp y, bác sĩ tại khoa đã lập tức tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện cho bệnh nhân. Khoảng 10 phút sau thì bệnh nhân có mạch trở lại nhưng hôn mê sâu, chỉ định thở máy.

“Khoa Tim mạch xin hội chẩn toàn viện, xin ý kiến các chuyên gia đầu ngành và quyết định đưa bệnh nhân can thiệp cấp cứu. Bệnh nhân được chỉ định chụp động mạch vành. Sau chụp phát hiện một nhánh rất lớn nuôi tim bị tắc. Ê kíp y, bác sĩ Khoa Tim mạch tiến hành can thiệp đặt stent động mạch vành. Sau khi can thiệp động mạch vành thành công, 1 giờ sau, bệnh nhân tỉnh, rút máy thở, hết đau ngực. Đến sáng 6-2, tình hình bệnh nhân ổn định, các chỉ số siêu âm bình thường, có thể cho xuất viện trong 2 ngày tới”- bác sĩ Luân thông tin.

Theo lời của anh Trương Đức Anh-con rể bệnh nhân thì ông H. có dấu hiệu bệnh từ 10 ngày trước, đã bộc phát một lần nhưng sau đó thì đỡ nên gia đình cứ tưởng là bị đau dạ dày bình thường. “Tuy nhiên đến ngày 5-2 thì ba tôi đau ngực dữ dội, hai cánh tay bị tê không hoạt động được bình thường. Gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám và phát hiện bị nhồi máu cơ tim chỉ định nhập viện cấp cứu. Gia đình tôi đã trải qua những giờ phút căng thẳng khi ông bị ngưng tim, tính mạng nguy kịch. Rất may, các bác sĩ đã nỗ lực cứu sống tính mạng của ba tôi. Hiện sau can thiệp tim mạch, ba tôi đã ổn định sức khỏe, gia đình chúng tôi hết sức vui mừng. Xin cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ đã hỗ trợ cấp cứu hết sức nhiệt tình, mang lại niềm vui cho gia đình nhất là khi thời điểm Tết đang cận kề”- anh Anh chia sẻ.

Nằm trên giường bệnh, ông H. vẫn chưa mường tượng được những việc đã xảy ra với mình. Khi được y, bác sĩ thuật lại câu chuyện trên ông chỉ biết mình còn sống là một việc hết sức hy hữu. “Xin cám ơn các y, bác sĩ nhiều lắm”- ông H. xúc động nói.

Bác sĩ Hà Quang Luân cho hay: Nhồi máu cơ tim hết sức nguy hiểm và bệnh nhân cần được khám cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên nhiều bệnh nhân không phát hiện kịp thời bỏ lỡ thời gian vàng cấp cứu. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán, tâm lý ngại đến bệnh viện nên nhiều người có triệu chứng ban đầu như mệt mỏi, chóng mặt, người yếu mệt, đau ngực…nhưng chủ quan chỉ mua thuốc uống bên ngoài dẫn đến khi bệnh bộc phát hết sức nguy hiểm và có thể qua thời gian vàng cứu sống tính mạng người bệnh.

Theo bác sĩ Luân, các triệu chứng thường gặp nhất của nhồi máu cơ tim là đau ngực, đau sau xương ức hoặc đau ngực trái; kiểu đè nặng, siết chặt, bóp nghẹt. Cơn đau có khi lan lên cổ, hàm dưới, vai trái hoặc bờ trụ tay trái. Một số trường hợp đau thượng vị lan ra sau lưng. Những cơn đau ngực thường kéo dài hơn 30 phút. Ngoài ra, các triệu chứng kèm theo thường gặp như: khó thở, vã mồ hôi. Một số bệnh nhân không biểu hiện đau ngực mà có những triệu chứng mệt mỏi, cảm giác hồi hộp, khó thở, đau thượng vị, buồn nôn, nôn, rối loạn tri giác… Khi phát hiện các dấu hiệu trên, bệnh nhân cần được đưa đến khám, cấp cứu kịp thời, đảm bảo thời gian vàng cứu sống tính mạng người bệnh.

Hiện Khoa Tim mạch nói riêng, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai nói chung có đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế đảm bảo khám chữa bệnh, cấp cứu, can thiệp tim mạch cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh. Khoa cũng bố trí đầy đủ nhân lực đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân trong dịp Tết, đảm bảo mọi bệnh nhân đều được khám chữa bệnh kịp thời theo quy định.