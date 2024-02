(GLO)- Theo bác sĩ CKI Hà Quang Luân-Phó trưởng Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai), từ ngày 8-2 đến 12-2 (nhằm 29 Tết đến mùng 3 Tết), số ca đến cấp cứu tim mạch tăng gấp đôi so với ngày thường; trong đó có 4 ca can thiệp tim mạch cứu sống tính mạng người bệnh.

Rạng sáng 11-2 (mùng 2 Tết), ông N.H.H (SN 1974, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) cảm thấy khó thở, đau ngực, được gia đình đưa lên Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cấp cứu. Ông H. được chuyển lên Khoa Tim mạch và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim ST chênh lên thành dưới Killip I giờ thứ 3. Ông H. nhập viện trong tình trạng tỉnh, thở mệt, đau tức ngực trái nhiều, tiền sử bệnh có hút thuốc lá.

Sau khi hội chẩn lãnh đạo khoa và lãnh đạo bệnh viện, ông H. được chỉ định chụp động mạch vành qua da. Kết quả chụp cho thấy ông H. bị xơ vữa hẹp lan tỏa 90-95%... Bác sĩ đã giải thích tình trạng bệnh cho gia đình và thống nhất tiến hành can thiệp tim mạch cấp cứu đặt stent động mạch vành vào 5 giờ sáng 11-2 (mùng 2 Tết). Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân ổn định, hết đau ngực. Sáng 13-2, ông H. được xuất viện trong niềm vui của các y, bác sĩ và gia đình.

Bà Đặng Thị Dung-vợ ông H. cảm kích nói: Nhờ các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa nên chồng tôi đã vượt qua cơn nguy hiểm và hôm nay được xuất viện về nhà còn kịp ăn Tết cùng gia đình. “Dù là ngày Tết nhưng các y, bác sĩ làm việc hết mình, nỗ lực chăm sóc, cứu chữa cho người bệnh, chúng tôi vô cùng biết ơn, chúc mọi người có nhiều sức khỏe, làm việc tốt”- bà Dung cho biết.

Chăm sóc mẹ nằm điều trị tại Khoa tim mạch sau can thiệp tim mạch cấp cứu, chị Đặng Trần Minh Hạnh (tổ 1, phường Duy Tân, TP. Kon Tum) cho hay: Mẹ tôi có tiền sử bệnh tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu. Ngày 12-2 (mùng 3 Tết), bà bị đau ngực, khó thở, mệt mỏi nên gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum. Tình trạng bệnh nặng nên mẹ tôi được chuyển tiếp xuống Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cấp cứu. Qua được cấp cứu, can thiệp tim mạch thành công, mẹ tôi đã đỡ đau ngực, sức khỏe ổn định hơn.

“Ngày Tết vào bệnh viện nhưng thấy các y, bác sĩ vẫn làm việc liên tục, bận rộn hơn ngày thường. Dù công việc nhiều nhưng thái độ phục vụ, tinh thần làm việc rất nhiệt tình, quan tâm chăm sóc người bệnh nói chung, mẹ tôi nói riêng, tôi rất cảm kích. Cảm ơn các y, bác sĩ đã làm việc xuyên Tết góp phần chăm sóc sức khỏe và cứu sống tính mạng cho người bệnh”- chị Hạnh tâm sự.

Do số bệnh nhân cấp cứu tim mạch tăng so với ngày thường nên công việc của các y, bác sĩ Khoa Tim mạch cũng tăng lên. Tuy vậy, mọi người đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Điều dưỡng Puih H’Ane chia sẻ: 15 năm công tác trong bệnh viện thì tôi đều đón Tết trong bệnh viện. Ngày Tết, bệnh nhân cấp cứu và bệnh nhân nặng đều tăng so với ngày thường nên công việc chăm sóc người bệnh cũng vất vả hơn. Tuy vậy, khi đã chọn nghề Y thì mình xác định làm việc xuyên suốt bất kể ngày lễ, Tết bởi bệnh tật thì đến bất ngờ, bất kể giờ giấc nào…nên y, bác sĩ luôn trong tinh thần, trạng thái sẵn sàng làm nhiệm vụ, chăm sóc, phục vụ người bệnh một cách tốt nhất.

Chỉ trong 4 ngày nghỉ Tết, từ ngày 9-2 đến ngày 12-2 (nhằm 29 Tết đến mùng 3 Tết), Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) đã tiếp nhận trên 20 bệnh nhân đến cấp cứu; trong số này có 4 ca chỉ định can thiệp tim mạch.

Bác sĩ CKI Hà Quang Luân-Phó trưởng Khoa Tim mạch thông tin: Ngày Tết ăn uống không điều độ, ăn nhiều thức ăn nhanh, dầu mỡ, uống rượu bia nên tỷ lệ phát bệnh tăng cao. Trong những ngày qua, số bệnh nhân đến cấp cứu tim mạch và can thiệp tim mạch tăng gấp đôi so với ngày thường, trong đó có những trường hợp tương đối trẻ tuổi nhưng đã nhồi máu cơ tim dù không có bệnh lý nền, không hút thuốc lá…

Theo bác sĩ Luân, những ngày Tết sinh hoạt đảo lộn, thức khuya, ăn uống không điều độ, ăn nhiều thức ăn nhanh, dầu mỡ, sử dụng nhiều bia rượu làm tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch nhiều hơn…Đặc biệt những người có bệnh nền tim mạch trước đó nhưng không tuân thủ điều trị, sinh hoạt, ăn uống không đảm bảo rất dễ gây nên đợt cấp của suy tim hoặc nhồi máu cơ tim.

“Để đảm bảo sức khỏe ngày Tết, mọi người cần sinh hoạt điều độ, hạn chế thức ăn nhanh, nhiều dầu mỡ, hạn chế thuốc lá, rượu bia…Những người có bệnh lý tim mạch cần tuân thủ điều trị. Khi phát hiện các triệu chứng mệt mỏi, khó thở, đau ngực cần đến bệnh viện khám cấp cứu kịp thời chứ không nên tự ý mua thuốc uống bên ngoài dễ làm bệnh diễn tiến nặng lên khó hồi phục…”- bác sĩ Luân khuyến cáo.