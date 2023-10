Trung bình 1 ngày, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai can thiệp tim mạch cho 2-3 bệnh nhân

(GLO)- Ngày 21-10, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tấn Phúc-Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: Sau 1 tuần khai trương (từ ngày 15-10 đến nay), trung bình 1 ngày, Đơn vị Tim mạch can thiệp (Khoa Tim mạch-Bệnh viện Đa khoa tỉnh) thực hiện can thiệp tim mạch đặt stent động mạch vành cho 2-3 bệnh nhân, qua đó đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh các bệnh lý tim mạch cho người dân trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận.

Đơn vị Tim mạch can thiệp được thành lập với mục tiêu cung cấp các dịch vụ chăm sóc tim mạch tốt nhất cho cộng đồng. Trong đó tập trung vào việc cung cấp các phương pháp can thiệp hiện đại và tiên tiến nhất để điều trị các bệnh lý tim mạch, đảm bảo chất lượng và an toàn cho bệnh nhân. Đơn vị Tim mạch can thiệp sẽ tuân thủ các quy trình và tiêu chuẩn y tế nghiêm ngặt nhất để đảm bảo mọi ca can thiệp đều được thực hiện một cách chính xác và an toàn nhất.

Theo bác sĩ Phúc, trước đây việc đấu thầu vật tư y tế gặp một số trở ngại dẫn đến thiếu vật tư để vận hành hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và thực hiện can thiệp tim mạch tại tỉnh. Hiện nay, vấn đề này đã được tháo gỡ, vật tư y tế đầy đủ đảm bảo cho việc triển khai can thiệp tim mạch, góp phần giúp người dân thuận lợi khám chữa bệnh, điều trị tim mạch tại tuyến tỉnh không phải chuyển tuyến và giúp giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.