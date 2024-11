Cả nước hơn 10.000 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 11 tháng

Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, qua 11 tháng của năm 2024 (từ ngày 15/12/2023-14/11/2024), cả nước đã xảy ra 21.691 vụ tai nạn giao thông làm 10.026 người tử vong và 16.103 người bị thương. So với 11 tháng năm 2023, tai nạn giao thông tăng 1.163 vụ (5,67%), giảm 859 người tử vong (7,89%), tăng 1.906 người bị thương (13,43%).

Toàn quốc đã xảy ra 21.691 vụ tai nạn giao thông trong 11 tháng năm 2024

Trong đó, trên đường bộ đã xảy ra 21.512 vụ tai nạn giao thông, làm 9.905 người tử vong, 16.070 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước tăng 1.148 vụ (5,64%), giảm 860 người tử vong (7,99%), tăng 1.907 người bị thương (13,46%).

Đường sắt xảy ra 123 vụ, làm 87 người tử vong, 26 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước tăng 13 vụ (11,82%), giảm 1 người tử vong (1,14%), số người bị thương không thay đổi (26/26).

Đường thủy xảy ra 50 vụ, làm 31 người tử vong, 6 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước tăng 1 vụ (2,04%), tăng 1 người tử vong (3,33%), giảm 2 người bị thương (25%).

Hàng hải xảy ra 6 vụ, làm tử vong và mất tích 3 người, bị thương 1 người, tăng 1 vụ (20%), tăng 1 người tử vong và mất tích (50%), tăng 1 người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu thống kê, trong 11 tháng năm 2024 (tính từ ngày 16-12-2023 đến ngày 15-11-2024), Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được 226 báo cáo an toàn bắt buộc (Mandatory Occurrence Report), xảy ra 1 sự cố mức B, 3 sự cố mức C (trong đó 2 sự cố mức C được hạ cấp từ mức B) và 75 sự cố mức D.