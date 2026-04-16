Bứt tốc ấn tượng, Trần Clement Em chiến thắng chặng 13 Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh năm 2026

(GLO)- Sáng 16-4, Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 38 - năm 2026 bước vào chặng 13, diễn ra sôi động trên các tuyến đường trung tâm phường Quy Nhơn.

Các tay đua tranh tài ở chặng 13 vòng quanh phường Quy Nhơn với tổng cự ly 50 km, với 20 vòng, mỗi vòng dài 2,5 km. Chặng đua có lộ trình: xuất phát từ đường Nguyễn Tất Thành - vòng xoay Nguyễn Thái Học - quay đầu chữ U trở lại đường Nguyễn Tất Thành - vòng xoay Nguyễn Huệ - tiếp tục trở lại đường Nguyễn Tất Thành.

Ngay từ những vòng đầu tiên, các tay đua đã chủ động tăng tốc, nhanh chóng tách tốp và triển khai chiến thuật. Ảnh: H.V

Từng guồng chân mạnh mẽ liên tục tăng tốc, “làm nóng” bầu không khí đường đua. Ảnh: H.V

Những pha kèn cựa, tranh chấp vị trí diễn ra quyết liệt, đẩy nhịp độ cuộc đua lên cao trên từng vòng đấu. Ảnh: H.V

Sau thời gian so tài kịch tính, tay đua Trần Clement Em (Gạo hạt ngọc trời - An Giang) xuất sắc giành chiến thắng chặng; Zachary Patrick Patterson (620 Nông nghiệp - Vĩnh Long) về thứ hai và Lê Nguyệt Minh (Kenda Đồng Nai) xếp thứ ba.

Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai) và Roman Maikin (Gạo hạt ngọc trời - An Giang).

Các VĐV giành chiến thắng chặng 13 nhận giải thưởng. Ảnh: H.V

Ở các danh hiệu cá nhân, các tay đua tiếp tục bảo vệ thành công những chiếc áo danh giá. Cụ thể, Yarash Uladzislau (TP. Hồ Chí Minh) giữ vững áo vàng; Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) tiếp tục nắm giữ áo cam; Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) bảo vệ thành công áo xanh; Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) vẫn giữ áo trắng.

Các tay đua có điểm số cao nhất tại điểm Sprint 1. Ảnh: H.V

Ở nội dung đồng đội, đội Võ Đắc Đồng Nai giành vị trí nhất chặng; xếp sau lần lượt là Kenda Đồng Nai và Công an TP Hồ Chí Minh.

Trao giải đấu cho các đơn vị giành thành tích cao ở nội dung đồng đội. Ảnh: H.V

Tại các điểm Sprint dọc đường, VĐV Phan Hoàng Thái (Đồng Tháp 1) giành hạng nhất Sprint 1; Roman Maikin (Gạo hạt ngọc trời - An Giang) thắng Sprint 2.

Ngày 18-4, chặng 14 Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 38 - năm 2026 sẽ diễn ra với lộ trình từ Tượng đài Quang Trung (phường Quy Nhơn) đến phường Tuy Hòa (Đắk Lắk), hứa hẹn nhiều diễn biến hấp dẫn trên cung đường ven biển miền Trung.