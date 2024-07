Bộ trưởng Lương Tam Quang chỉ đạo khẩn trương cứu nạn vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Hà Giang khẩn trương cứu nạn trong vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách khiến nhiều người tử vong xảy ra sáng 13-7.

Ngày 13-7, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, gia đình người bị nạn. Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hà Giang tập trung lực lượng, phương tiện khẩn trương, quyết liệt tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu trong vụ sạt lở đất tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang vào sáng 13-7.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 12-7, trên tuyến đường Quốc lộ 34, tại vị trí Km10+900 thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đã xảy ra vụ sạt lở đất đá với khối lượng lớn chiều dài sạt lở khoảng 80 m, khối lượng đất đá sạt ước khoảng 1.000 m3. Đến 17 giờ 30 phút chiều 12-7 đã khắc phục cơ bản giao thông, các phương tiện đi lại bình thường. Từ đêm 12-7 đến rạng sáng 13/7, trên địa bàn huyện Bắc Mê tiếp tục có mưa lớn, tại vị trí cũ tiếp tục sạt lở với khối lượng lớn, khối lượng đất đá sạt ước khoảng 2.000m3.

Khoảng 4 giờ ngày 13-7, tại Km10+900, Quốc lộ 34, thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê tiếp tục xảy ra vụ sạt lở đất đá vùi lấp 1 xe ô tô chở khách biển kiểm soát 29E-024.xx chạy tuyến Hà Giang - Cao Bằng. Một số người dân đi xe máy có mặt lúc đó đã tham gia ứng cứu. Trong lúc đang ứng cứu thì đất tiếp tục sạt lở và vùi lấp mọi người với khối lượng hàng ngàn m3.

Ngay sau khi nhận được thông tin cấp ủy, chính quyền, Công an tỉnh Hà Giang, huyện, xã đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và người dân cùng máy móc phương tiện để cứu nạn, cứu hộ.

Đến 15 giờ 30 phút ngày 13-7, thông tin từ lãnh đạo huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy 11 thi thể, 4 người bị thương. Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân nghi còn mất tích trong vụ sạt lở đất.