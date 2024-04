Bộ trưởng Bộ Công Thương: Khai thác tối đa công suất phát điện cao điểm mùa khô

Ông Nguyễn Hồng Diên giao EVN bám sát và cập nhật liên tục diễn biến thực tế phụ tải điện, chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, rà soát, cập nhật phụ tải thực tế đảm bảo cung ứng điện.

Tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Công ty Đông Bắc về Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện Quốc gia trong những tháng cao điểm mùa khô năm 2024 do Bộ Công Thương tổ chức ngày 3/4, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong mọi tình huống.

Cung ứng điện tiếp tục căng thẳng

Theo báo cáo của Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương), trong 3 tháng đầu năm 2024, tăng trưởng nhu cầu sử dụng điện toàn hệ thống đạt mức 11,77%, cao hơn so với dự báo kế hoạch.

Đáng chú ý, tăng trưởng cao ở các nhóm thành phần phụ tải: Công nghiệp-xây dựng (tăng 12,4%); Nông nghiệp (tăng 17%); Thương mại-Khách sạn-nhà hàng (tăng 14,6%). Tăng trưởng điện thương phẩm của thành phần quản lý tiêu dùng ở mức 10,1%; riêng miền Nam tăng cao (15,6%) do khu vực này đang trong giai đoạn nắng nóng mùa khô.

Trong bối cảnh khó khăn khi tình hình thủy văn các hồ chứa thủy điện không thuận lợi, có nhiều sự cố các tổ máy nhiệt điện, việc cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong 3 tháng đầu năm 2024, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn đã được đảm bảo tốt.

Tuy nhiên, đối mặt với tình hình nắng nóng được dự báo sẽ đến sớm, việc đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống điện, đặc biệt là cho miền Bắc được nhận định sẽ tiếp tục căng thẳng.

Đại diện EVN cho biết việc vận hành hệ thống điện trong các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 4 đến tháng 7) sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với hệ thống điện miền Bắc, do đó cần tiếp tục tích cực thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo độ khả dụng các nguồn điện và giảm phụ tải đỉnh của hệ thống.

Trong khi đó, đại diện PVN, TKV và Tổng công ty Đông Bắc cam kết tạo điều kiện tối đa để cung ứng than, khí cho phát điện nhằm đảm bảo cung cấp điện cho đất nước.

Đảm bảo dự phòng cao nhất

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu, các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện nghiêm, quyết liệt và hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới; Chỉ thị số 05/CT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đảm bảo cung cấp điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024 và Biểu đồ cấp than cho sản xuất điện năm 2024, Kế hoạch cấp khí cho sản xuất điện năm 2024…

Nhấn mạnh việc đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên lưu ý các Tập đoàn, Tổng công ty và chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện tập trung tối đa đảm bảo ưu tiên cung cấp than đầy đủ, liên tục và ổn định, bám sát nhu cầu thực tế và có dự phòng, ban hành và duy trì đủ lượng định mức than tồn kho; tuyệt đối không được để thiếu than cho các nhà máy điện.

Bên cạnh đó, ông Diên đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty và chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện cần tăng cường giám sát, theo dõi thiết bị trong nhà máy điện để đảm bảo duy trì vận hành tổ máy phát ổn định, tin cậy, đảm bảo độ khả dụng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của hệ thống điện; tập trung khắc phục sự cố và sớm đưa vào vận hành tổ máy đang bị sự cố như S2, S3 nhà máy điện Duyên Hải 3, S2 nhà máy điện Hải Phòng.

“Các Tập đoàn, Tổng công ty và các chủ hồ chứa thủy điện tích cực, chủ động trong công tác phối hợp và cập nhật thông tin với các địa phương, chủ động có phương án chào giá đảm bảo đáp ứng hài hòa giữa nhiệm vụ cấp nước hạ du và phát điện, tuyệt đối không để mực nước hồ về mực nước chết trước mùa lũ,” Bộ trưởng nói.

Lãnh đạo Bộ Công Thương giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam bám sát và cập nhật liên tục diễn biến thực tế của phụ tải điện, chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, rà soát, cập nhật phụ tải thực tế, lấy mức tăng trưởng thực tế quý 1 là phương án cơ sở cho cả năm, phương án kiểm tra là phương án cơ sở cộng thêm dự phòng, phương án điều hành cho mùa khô là phương án kiểm tra của cả năm.

Định kỳ hàng tháng cập nhật tăng trưởng phụ tải để xây dựng phương án cung cấp điện hàng tháng sát với thực tế theo quy định; lập kế hoạch huy động tối ưu các nguồn điện, đặc biệt là các nguồn thủy điện (kể cả các thủy điện nhỏ) trong các giờ cao điểm để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện; điều hành linh hoạt tích giữ, sử dụng nước phù hợp với tình hình thực tế trên nguyên tắc tiết kiệm giữ mực nước bảo đảm khai thác tối đa công suất phát điện vào thời gian cao điểm mùa khô (thường là vào tháng 5, tháng 6 hàng năm) và có tính toán đảm bảo dự phòng cao nhất trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2024.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu PVN, TKV, Tổng công ty Đông Bắc phối hợp chặt chẽ với EVN và các vị có liên quan về việc cung cấp khí, cung cấp than cho các nhà máy điện theo đúng Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 và hợp đồng mua bán khí, hợp đồng mua bán than đã ký giữa các bên, xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng phù hợp, tăng cường khai thác, nhập khẩu không để xảy ra việc thiếu khí, thiếu than cho sản xuất điện.

“Các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình cung cấp điện, cung cấp nhiên liệu (than-khí-dầu) cho phát điện, vận hành nguồn lưới điện, triển khai các chương trình tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải”, ông Diên nhấn mạnh.