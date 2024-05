Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn đại biểu dâng nén hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, nhân dân.

Ngày 12/5, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã về Khu Di tích Kim Liên thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2024).

Cùng dự có Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý.

Trong không khí trang nghiêm, Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn đại biểu dâng nén hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, nhân dân ta.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an nguyện hứa sẽ phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng, tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; vì nhân dân phục vụ, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước.

Trong nhiều năm qua, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy đã trở thành việc làm thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân dù ở bất kỳ cương vị, hoàn cảnh công tác nào cũng luôn khắc ghi lời Bác dạy, lấy đó là chuẩn mực đạo đức, phương châm hành động và thái độ ứng xử của mình; thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện, luôn bảo vệ, giữ gìn danh dự và uy tín của lực lượng Công an nhân dân...

Cùng ngày, đoàn đại biểu đã đến Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân đấng sinh thành, những người thân trong gia tộc của Người và các anh hùng, liệt sĩ hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng đoàn công tác cũng tham dự chương trình tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tứ, Trần Thị Em; thân nhân các Mẹ Việt Nam Anh hùng: Phạm Thị Tâm và Hồ Thị Cột; tặng quà 14 thương, bệnh binh, gia đình có công tiêu biểu và khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Nam Đàn.

Đoàn cũng trao quà cho các cán bộ, chiến sỹ Công an xã có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công an tỉnh Nghệ An.