Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thăm, làm việc, chúc Tết Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 6-1, Đại tướng Lương Tam Quang -Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, làm việc, chúc Tết Công an tỉnh Gia Lai.

Dự buổi làm việc có Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Đại tướng Lương Tam Quang-Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.T

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong năm 2024, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai đạt hiệu quả cao các mặt công tác, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, đấu tranh phá rã, không để phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”; ngăn chặn, kiểm soát có hiệu quả hoạt động vượt biên; đảm bảo tốt an ninh xã hội, an ninh kinh tế, an ninh mạng…

Cùng với đó, công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm được triển khai quyết liệt, đồng bộ, xuyên suốt, mở nhiều đợt cao điểm, triệt phá nhiều nhóm tội phạm, không để hình thành “băng, nhóm” hoạt động phức tạp.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: H.T

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng những kết quả mà Công an tỉnh Gia Lai đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị Công an Gia Lai tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình; phát hiện, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc từ sớm, từ xa, từ cơ sở, tuyệt đối không để xảy ra tình huống phức tạp, bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác chuẩn bị, triển khai các phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp; không để các đối tượng bên ngoài, các thế lực thù địch hậu thuẫn thực hiện các hoạt động chống phá.

Đặc biệt, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả các đề án, giải quyết tốt vấn đề an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội để người dân được thụ hưởng cuộc sống bình yên hạnh phúc; đồng thời, tiếp tục giải quyết tốt vấn đề FULRO, “Tin lành Đê ga”, không để các đối tượng lừa phỉnh, kích động đồng bào dân tộc thiểu số, chia rẽ đoàn kết, làm mất an ninh trật tự...

Đại tướng Lương Tam Quang-Bộ trưởng Bộ Công an (thứ 3 từ trái sang) tặng quà chúc mừng năm mới cho Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.T

Bộ trưởng cũng yêu cầu Công an tỉnh Gia Lai nắm chắc các vấn đề tiềm ẩn về an ninh liên quan tới việc triển khai các dự án có nguy cơ phát sinh điểm nóng, các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp. Tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng tháo gỡ những “điểm nghẽn”, “nút thắt” trong phát triển kinh tế-xã hội.

Song song với đó, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kéo giảm tội phạm, nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự theo phương châm phục vụ nhân dân, Công an tìm đến dân; tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu đi đầu, triển khai có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang đã tặng phần quà và chúc mừng năm mới đến Công an tỉnh Gia Lai.