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Bộ GD&ĐT nghiêm cấm các trường thu tiền hoạt động giáo dục tăng cường

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NHÃ UYÊN (theo LĐO, TTO, VGP News)

(GLO)- Hoạt động giáo dục tăng cường tại các trường phổ thông không được thu tiền của người học. Nhà trường cũng không được biến hoạt động này thành dạy thêm, học thêm hoặc chuyển sang hình thức thu phí khác.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT quy định về hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15-11-2026.

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Các trường không được biến hoạt động giáo dục tăng cường thành dạy thêm, học thêm hoặc chuyển sang hình thức thu phí khác. Ảnh minh họa: AI

Theo quy định mới, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng hoạt động giáo dục chính khóa, trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc theo lộ trình dạy học 2 buổi/ngày đối với các cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện thực hiện.

Mục đích của hoạt động này là bổ sung những nội dung giáo dục cần thiết, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức, qua đó góp phần phát triển phẩm chất và năng lực người học theo mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông.

Thông tư quy định rõ nội dung giáo dục tăng cường phải là những nội dung cơ bản, nền tảng, cần thiết mà mọi người học đều được tiếp cận. Hoạt động này không được làm phát sinh môn học mới hoặc làm tăng yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông.

Đáng chú ý, hoạt động giáo dục tăng cường không được thu tiền của người học. Kinh phí thực hiện được bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Nhà trường cũng không được chuyển hoặc tách những nội dung thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước hoặc nội dung hoạt động giáo dục tăng cường sang hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để thu kinh phí.

Thông tư đồng thời nghiêm cấm việc lợi dụng hoạt động giáo dục tăng cường để dạy trước, dạy lại nội dung chương trình các môn học, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức như hoạt động dạy thêm, học thêm.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT phân định rõ hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học với hoạt động giáo dục tăng cường. Hoạt động theo nhu cầu được tổ chức ngoài thời gian thực hiện hoạt động giáo dục chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu, năng khiếu, sở thích và định hướng phát triển cá nhân của người học.

Các nội dung có thể bao gồm hoạt động mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu về văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, hướng nghiệp, khởi nghiệp, năng lực số, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ, kỹ năng và những lĩnh vực phù hợp khác.

Việc tham gia hoạt động giáo dục theo nhu cầu phải dựa trên sự tự nguyện của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ. Nhà trường không được ép buộc, vận động mang tính áp đặt hoặc tạo áp lực để học sinh tham gia.

Đặc biệt, nhà trường không được sử dụng việc học sinh tham gia hoặc không tham gia hoạt động này làm căn cứ đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, xét thi đua, khen thưởng hoặc phân loại người học.

Một điểm đáng chú ý khác là việc xác định một hoạt động thuộc giáo dục tăng cường, giáo dục theo nhu cầu người học hay dạy thêm, học thêm không căn cứ vào tên gọi, mà căn cứ vào mục tiêu, đối tượng, nội dung, mức độ yêu cầu, thời gian và cách thức tổ chức.

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