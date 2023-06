Bộ Công an và Công an Gia Lai gặp mặt báo chí nhân 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(GLO)-Chiều 8-6, nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023) và phát động cuộc thi Giải Báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025, Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí trung ương, địa phương. Buổi gặp mặt được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Tin liên quan Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tặng giấy khen cho Công an thị xã An Khê

Bộ Công an gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023). Ảnh: Thiên Di

Đại tướng Tô Lâm-Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt tại điểm cầu Hà Nội. Tham dự buổi gặp mặt còn có các ông: Nguyễn Mạnh Hùng-Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Đặng Quốc Minh-Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, và lãnh đạo nhiều Bộ, Ban, Ngành ở Trung ương, trực tiếp và trực tuyến đến 63 tỉnh thành cả nước.

Dự buổi gặp mặt tại điểm cầu Gia Lai có Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; nhà báo Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, nhà báo Đặng Huy Cường -Giám đốc Đài PTTH tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí địa phương, thường trú trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, đại diện của Bộ Công an tóm tắt về hoạt động truyền thông, tuyên truyền và công tác phối hợp tuyên truyền đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian qua. Theo đó, các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ Công an cùng các cơ quan báo chí trung ương, địa phương kịp thời thông tin tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng công an nhân dân, đấu tranh phản bác các thế lực thù địch. Dịp này, Bộ Công an trao kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” cho 10 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí trung ương có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc. Bộ trưởng Bộ Công an cũng trao tặng bằng khen cho 11 cá nhân của Báo Công an nhân dân, Truyền hình Công an nhân dân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại 2 cơ quan.

Nhân dịp này, Bộ Công an phát động cuộc thi Giải Báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025; công bố điều lệ và thông qua Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá cao công tác phối hợp, đồng hành của các cơ quan báo chí trung ương, địa phương với Bộ Công an trong những năm qua. Đại tướng Tô Lâm cũng đề nghị các cơ quan báo chí trung ương, địa phương tiếp tục đồng hành với lực lượng công an nhân dân trong thời gian tới trong công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự, cũng như tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi Giải Báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025

Cũng tại buổi gặp mặt lần này, Công an tỉnh Gia Lai và các cơ quan báo chí địa phương, trung ương thường trú trên địa bàn cùng thảo luận, thông tin về công tác phối hợp trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự 6 tháng năm 2023. 6 tháng qua, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cùng 26 văn phòng đại diện, cơ quan báo chí trung ương cả nước thường trú trên địa bàn tỉnh đồng hành với Công an Gia Lai thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ánh chiến công của lực lượng công an nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội; phản ánh kịp thời phương thức, thủ đoạn của thế lực thù địch và các loại tội phạm.

Đại diện một số cơ quan báo chí địa phương, trung ương thường trú trên địa bàn cảm ơn sự quan tâm của Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quan tâm, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí tiếp cận thông tin kịp thời. Chủ tịch Hội Nhà báo Gia Lai đề nghị Công an tỉnh tiếp tục quan tâm, phối hợp, đồng hành cùng các cơ quan báo chí, để thông tin về công tác an ninh, trật tự và lực lượng công an nhân dân ở tỉnh ta đến với bạn đọc nhanh nhất có thể.