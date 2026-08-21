Bộ Công an được giao điều tra, xử lý nghiêm vụ drone tại sân bay Tân Sơn Nhất

(GLO)- Sau sự cố drone xâm nhập vùng trời, làm gián đoạn hoạt động bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an chủ trì điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 8252/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với thiết bị bay không người lái (UAV/drone).

Chỉ đạo này được đưa ra sau khi sự cố thiết bị bay không người lái xâm nhập vùng trời, làm gián đoạn hoạt động bay tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Chính phủ yêu cầu yêu cầu tăng cường quản lý, giám sát thiết bị bay không người lái; xử lý nghiêm vi phạm, công khai vùng cấm bay. Ảnh: M.T/TNO

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ; UBND các tỉnh, thành phố cùng các cơ quan liên quan khẩn trương xử lý các vấn đề được phản ánh theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền đối với nội dung vượt thẩm quyền, nhằm bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và an toàn, an ninh hàng không.

Đáng chú ý, Bộ Công an được giao chủ trì điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các hành vi vi phạm trong sử dụng thiết bị bay không người lái và các vật thể khác làm ảnh hưởng tới hoạt động bay tại các cảng hàng không, sân bay thời gian qua.

Bộ Công an cũng phải khẩn trương nghiên cứu, triển khai các phương án đối phó hành vi sử dụng drone xâm nhập bất hợp pháp vào khu vực trọng yếu, khu vực cấm bay và các cảng hàng không, sân bay, không để xảy ra sự cố tương tự.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về An ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không; sớm đề xuất tổ chức cuộc họp của Ủy ban để phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành và thống nhất phương án phòng ngừa, xử lý sự cố liên quan đến thiết bị bay không người lái.

Đối với Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý các cơ sở nghiên cứu, thiết kế, sản xuất drone trong nước; quản lý, giám sát việc sử dụng thông qua cấp phép điều khiển và cấp phép phương tiện bay; rà soát, yêu cầu các tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị khai báo.

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, toàn bộ phương tiện bay không người lái trong nước được định danh số, cấp phép điện tử và giám sát hành trình theo thời gian thực. Bộ Quốc phòng cũng được giao công bố công khai vùng, khu vực cấm bay để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Bộ Công Thương, Bộ Tài chính được yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu, tạm nhập tái xuất drone; hoàn thiện quy định nhằm kiểm soát nguồn gốc, chủng loại và mục đích sử dụng.

Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ xây dựng quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật - công nghệ trong sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm drone; nghiên cứu giải pháp tích hợp vùng cấm bay vào thiết bị nhằm tự động ngăn chặn phương tiện xâm nhập khu vực cấm.

Trong khi đó, Bộ Xây dựng được giao đẩy nhanh xây dựng, trình Chính phủ ban hành nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng; rà soát kỹ hành vi vi phạm và chế tài xử lý đối với hoạt động bay trái phép của phương tiện bay không người lái.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, xác định các tổ chức, cá nhân tự ý sản xuất, kinh doanh, sở hữu, sử dụng bất hợp pháp drone để xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời tuyên truyền các quy định về vùng cấm bay và quản lý, sử dụng loại phương tiện này.

Trước đó, sự cố UAV tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 11-8 đã ảnh hưởng đến 73 chuyến bay. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát tiếp cận sân bay Tân Sơn Nhất thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, cơ quan điều hành phải áp dụng các biện pháp quản lý luồng không lưu; trong đó có việc tạm dừng các chuyến bay khởi hành từ những sân bay có kế hoạch bay đến Tân Sơn Nhất để bảo đảm an toàn.