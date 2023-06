Bộ Công an bắt Chủ tịch Công ty vàng Phú Cường

Tin liên quan Khởi tố 20 bị can liên quan đường dây buôn lậu 3 tấn vàng từ Lào về VN

Ngày 24-6, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Phương (SN 1979, trú tại Quảng Ninh), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường (Công ty vàng Phú Cường) về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Theo Bộ Công an, việc bắt Nguyễn Ngọc Phương là do Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra hình sự "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, hành vi vi phạm pháp luật của bị can Nguyễn Ngọc Phương và những người có liên quan.

Liên quan đến vụ án khác, cùng ngày 24-6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "buôn lậu" và "trốn thuế"; xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.

Cùng với đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố Lê Xuân Tùng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý, và Lê Thúy Quỳnh về tội "trốn thuế" Ngoài ra, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị đối với 18 người về tội "buôn lậu", trong đó có: Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Vân (điều hành cửa hàng vàng Kim Linh)…

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa (trú tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng giá trị khoảng 5.000 tỉ đồng. Số lượng vàng lậu được đưa từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính.

Kết quả điều tra cũng xác định Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, có dấu hiệu trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỉ đồng.