Bình Dương- Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang thực hiện lệnh khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 2 Phó giám đốc và 2 đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D, điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Tối 10.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương xác nhận đã phê duyệt lệnh khởi tố và lệnh tạm giam đối với 2 phó giám đốc và 2 đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D (phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

“Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh tạm giam. Trước đó, đã bắt khẩn cấp, tạm giữ. Cả 4 người đều bị khởi tố để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Hiện Phòng PC03 Công an tỉnh Bình Dương đang thực hiện các quyết định” - Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết.

Cụ thể, 2 phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D bị khởi tố và tạm giam gồm Lê Minh Quang và Nguyễn Mạnh Tường. Hai đăng kiểm viên bị khởi tố, tạm giam gồm Lê Thái Quốc Cường và Hoàng Thanh Phương.

Như Báo Lao Động đã đưa tin vào ngày 28.2, Công an tỉnh Bình Dương cùng lực lượng liên quan đã phong tỏa, khám xét trung tâm đăng kiểm này. Người dân không thể vào bên trong thực hiện đăng kiểm khi lực lượng chức năng đang xử lý.

Bên trong các xe biển xanh của công an và hàng chục cán bộ làm việc nhiều tiếng đồng hồ để thu thập hồ sơ, tài liệu tại trung tâm đăng kiểm.

Được biết, Trung tâm đăng kiểm 61-08D do tư nhân đầu tư. Đây là trung tâm đăng kiểm đầu tiên tại địa bàn Bình Dương có cán bộ bị khởi tố.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa qua, Bộ Công an chỉ đạo một số địa phương tiến hành rà soát các hành vi liên quan đến vụ án ở các trung tâm đăng kiểm. Chủ yếu là các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ... để bỏ qua các lỗi không đảm bảo an toàn vẫn lưu hành, dẫn đến xe hư hỏng gây cản trở giao thông, gây tai nạn.

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương có rất nhiều phương tiện lưu thông, toàn tỉnh có 12 trung tâm đăng kiểm. Hiện công an cũng đang rà soát lại các trung tâm đăng kiểm. Trong số 12 trung tâm đăng kiểm, có 1 trung tâm đăng kiểm tại thành phố Dĩ An đang tạm dừng hoạt động do vi phạm phòng cháy chữa cháy.

Vào dịp cuối năm 2022, các trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương trong tình trạng quá tải như nhiều nơi khác. Dòng phương tiện nối đuôi nhau chờ đến lượt vào đăng kiểm.