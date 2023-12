Bình Dương: Tai nạn giao thông liên hoàn khiến 5 xe ôtô hư hỏng

Nguyên nhân ban đầu là do tài xế xe ôtô tải 61C-286.94 không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước. Qua xác minh, lái xe không có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn.

Vào khoảng 11 giờ ngày 28/12, tại đường ĐT743 (thuộc khu phố 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An), ôtô tải 61C-286.94 (đi từ hướng ngã tư Miếu Ông Cù về hướng ngã 4 An Phú) khi đến khu vực ngã 3 giao nhau giữa đường ĐT743B với đường An Phú 35 đã đâm vào đuôi xe ôtô con 61K-286.50 đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông.

Vụ va chạm làm xe ôtô con 61K-286.50 lao về phía trước, đâm tiếp vào đuôi xe ôtô con 61A-970.38, khiến xe này lao tiếp về phía trước, húc vào sau đuôi xe ôtô con 61A-737.40 cũng đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông.

Sau đó, xe ôtô con 61A-737.40 tiếp tục lao về phía trước, đâm vào sau đuôi xe ôtô tải 61C-486.73 cũng đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông.

Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Hậu quả, xe ôtô tải 61C-286.94 hư hỏng phần đầu xe, xe ôtô 61C-486.73 hư hỏng phía sau đuôi xe, các xe ôtô con còn lại bị hư hỏng cả phần đầu và đuôi xe.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.