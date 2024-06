Năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 18.000 chỉ tiêu (tăng hơn 3.000 chỉ tiêu so với năm ngoái) cho 150 ngành/chương trình đào tạo.

Tối 29-5, Công an TP Thái Bình đang điều tra vụ việc 1 trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón của một trường mầm non tư thục trên địa bàn xã Phú Xuân (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).