Bình Định: Điều tra vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra tại QL1D

Ngày 7-10, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (PC08) Công an tỉnh An Giang.