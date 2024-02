Bí thư Tỉnh ủy Bình Định gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Ngày 25.2, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đi kiểm tra, giải quyết các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua tỉnh Bình Định.

2 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng

Đến nay, tỉnh Bình Định đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam diện tích 951/953 ha, đạt 99,8%, chiều dài 117,4/117,99 km, đạt 99,5%. Hiện còn 1 tổ chức ở TX.Hoài Nhơn và 2 hộ dân ở H.Hoài Ân chưa thống nhất phương án bồi thường, nhận tiền, bàn giao mặt bằng.

Cụ thể, một công trình của Viettel Bình Định tại TX.Hoài Nhơn chưa thống nhất phương án bồi thường GPMB và yêu cầu bồi thường hệ thống pin năng lượng mặt trời áp mái. Sau khi kiểm tra thực tế, ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh và chính quyền TX.Hoài Nhơn làm việc với Viettel Bình Định để giải quyết dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

Trong 2 hộ dân ở TT.Tăng Bạt Hổ (H.Hoài Ân) chưa thống nhất về giá bồi thường, hộ ông Mai Văn Tây có diện tích thu hồi 357,8 m2 (gồm đất ở đô thị 100 m2 và đất khai hoang 257,8 m2). Gia đình ông Tây chưa nhận tiền bồi thường vì cho rằng đơn giá bồi thường nhà ở, vật kiến trúc thấp và đề nghị bồi thường thêm về đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở (phần đất khai hoang và đất ở trong cùng lô đất - PV).

Hộ ông Nguyễn Minh Cần có diện tích đất thu hồi là 659 m2 (gồm 140 m2 đất ở và đất khai hoang 519 m2). Lý do gia đình ông Cần chưa nhận tiền bồi thường vì cho rằng đơn giá bồi thường thấp, đề nghị tăng giá bồi thường về đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở đối với diện tích 519 m2 đất do gia đình khai hoang. Ngoài ra, gia đình ông Cần còn đề nghị bồi thường 280,3 m2 đất trồng cây hằng năm khác do UBND TT.Tăng Bạt Hổ quản lý.

Để cưỡng chế là không hay

Ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND H.Hoài Ân, cho biết đối với trường hợp gia đình ông Nguyễn Minh Cần, chính quyền đã bồi thường về nhà ở, đất đai, hỗ trợ chuyển đổi về nghề nghiệp theo đúng quy định của Nhà nước. Trong đó, bố trí tái định cư cho gia đình ông Cần 2 lô đất, mỗi lô có diện tích 130 m2.

Đại diện Thanh tra tỉnh Bình Định cũng khẳng định đơn giá bồi thường cho gia đình ông Cần được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Thanh tra tỉnh Bình Định đã làm việc với gia đình ông Cần để giải quyết đơn khiếu nại và sẽ ban hành văn bản trả lời trong tuần tới.

Theo đại diện Thanh tra tỉnh Bình Định, phần đất 280,3 m2 trồng cây hằng năm của gia đình ông Cần là đất công ích do UBND TT.Tăng Bạt Hổ quản lý. Do đó, không thể đền bù như yêu cầu của gia đình ông Cần.

Trò chuyện với Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng, ông Cần cho biết gia đình sẵn sàng di dời để nhường đất thi công cao tốc Bắc - Nam, nhưng đề nghị các cơ quan chức năng xem xét lại đơn giá bồi thường.

Cụ thể, gia đình ông Cần đồng ý đơn giá bồi thường về nhà ở, đất tái định cư nhưng đề nghị bồi thường thêm tiền đối với phần đất khai hoang. Người nhà của ông Cần cũng lo ngại tiền đền bù không đủ để mua đất và xây dựng lại nhà mới.

Ông Hồ Quốc Dũng giải thích, phần đất khai hoang của gia đình ông Cần là đất do Nhà nước quản lý nhưng vì gia đình khai hoang đã lâu nên chính quyền xem xét, bồi thường theo đơn giá đất nông nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi nghề 4 lần. Còn phần đất công ích do UBND TT.Tăng Bạt Hổ quản lý không thể đền bù được.

"Tỉnh và các sở, ngành, thanh tra đã xem xét rồi, đơn giá đền bù đã cao nhất, không thể tăng thêm cho gia đình được nữa. Mong gia đình di dời để nhường đất thi công cao tốc Bắc - Nam, phục vụ cho sự phát triển chung của đất nước. Đừng để chính quyền mang người đến cưỡng chế, làm vậy không hay gì. Trong khi TX.Hoài Nhơn hơn 4.000 hộ dân bị ảnh hưởng đều chấp nhận di dời hết, không có trường hợp nào phải cưỡng chế. Còn gia đình mình được áp dụng đơn giá đền bù như thế là đầy đủ rồi, nên chấp hành", ông Hồ Quốc Dũng nói.

Theo ông Hồ Quốc Dũng, gia đình ông Cần được bồi thường, hỗ trợ tổng cộng hơn 1,8 tỉ đồng, nộp tiền bố trí tái định cư 2 lô đất hết khoảng 400 triệu đồng, còn lại hơn 1,4 tỉ đồng đủ để gia đình xây dựng lại nhà.

"Tôi đã tuyên bố rồi, dân mà khiếu nại tiền đền bù không đủ để xây lại nhà thì bắt ông giám đốc sở xây dựng ra xây. Nhưng phần nhà đền bù như vậy thì ổn rồi, đất tái định cư 2 lô cũng ổn rồi, nhiều gần gấp đôi diện tích gia đình đang ở. Đất tái định cư và tiền đền bù đủ để gia đình xây dựng chỗ ở mới tốt hơn chỗ ở cũ", ông Hồ Quốc Dũng vận động.

Ông Cần nói gia đình đã thu dọn đồ đạc, sẵn sàng di dời. Trong tuần tới, Thanh tra tỉnh Bình Định có văn bản trả lời khiếu nại, gia đình sẽ chấp hành.