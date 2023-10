Bị bắt giữ khi đang mang bình rượu ngâm cá thể hổ bán cho khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

(GLO)-Ngày 19-10-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cho tại ngoại, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú) đối với Đặng Thị Ánh Tuyết (SN 1991, trú tại Quận 8, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.