Bắt nhiều đối tượng trong đường dây làm giấy tờ giả xuyên quốc gia

Ngày 9/11, Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Lực lượng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 23 bị can về tội Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước trong đường dây sản xuất giấy tờ giả với thủ đoạn tinh vi, hoạt động một thời gian dài trên không gian mạng.

Sau thời gian điều tra từ một vụ giao dịch mua, bán xe ôtô trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có dấu hiệu làm giả giấy tờ, lực lượng Công an xác lập chuyên án đấu tranh và đường dây làm giả giấy tờ xuyên quốc gia được hé lộ.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã đồng loạt triển khai 10 tổ công tác ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; tiến hành triệu tập, bắt giữ 23 đối tượng; khám xét khẩn cấp 4 cơ sở sản xuất giấy tờ giả.

Lực lượng Công an khởi tố 23 bị can, trong đó có một bị can có vai trò chạy quảng cáo; hai bị can có vai trò cung cấp máy in, phôi giấy tờ giả; 8 bị can có vai trò trực tiếp sản xuất; 11 bị can vai trò môi giới sản xuất; một bị can sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, từ đầu năm 2023, thông qua việc tìm hiểu qua các mối quan hệ xã hội và trên mạng Internet, Lê Minh Luân (sinh năm 1985, trú tại phường Phú Thuận, Quận 7), Đinh Tiến Dũng (sinh năm 1986, trú tại chung cư SaiGonLand, Phường 25, quận Bình Thạnh) và Phạm Nhựt Trường (sinh năm 1999, trú tại Chung cư TopazHome 2, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức) đều ở Thành phố Hồ Chí Minh, biết được cách thức làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức nên đã mua sắm, chuẩn bị các công cụ, phương tiện như: sim điện thoại không chính chủ; tài khoản ngân hàng không chính chủ; máy tính xách tay; máy in màu; máy ép Plastic; máy in thẻ nhựa Hiti; dụng cụ cắt thẻ, đóng dấu; con dấu giả; phôi bằng lái xe, căn cước công dân, giấy đăng ký xe… rồi lôi kéo các đối tượng khác cùng tham gia.

Qua quá trình đấu tranh, Cơ quan Điều tra đã tạm giữ 23 xe ôtô, 40 điện thoại di động, 10 máy tính, 10 máy in các loại, ba máy in thẻ nhựa, ba máy ép nhiệt plastic, ba máy dập dấu, một máy photo, 239 triệu đồng và hàng trăm con dấu giả, phôi, bằng lái xe, căn cước công dân, giấy đăng ký xe đã làm giả… cùng nhiều nguyên liệu để phục vụ làm giả giấy tờ khác…