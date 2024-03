Bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế khi đang lẩn trốn tại Ninh Thuận

Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt giữ Borzykh Mi-khail (35 tuổi, quốc tịch Liên bang Nga), bị truy nã về tội giết người theo lệnh truy nã của Interpol.

Ngày 24.3, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an về việc truy bắt đối tượng có lệnh truy nã, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, chiều 22.3, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Ninh Thuận phát hiện, bắt giữ Borzykh Mi-khail khi đang lẩn trốn tại P.Văn Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Borzykh Mi-khail (35 tuổi, quốc tịch Liên bang Nga) bị truy nã về tội giết người theo lệnh truy nã của Interpol.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội tại Liên bang Nga, Borzykh Mi-khail đã trốn ra nước ngoài, sau đó nhập cảnh vào Việt Nam khoảng đầu tháng 3.2024.

Sau khi bắt giữ, Công an Ninh Thuận phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an bàn giao Borzykh Mi-khail cho phía cơ quan chức năng Liên bang Nga tại Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM để đưa về nước giải quyết theo thẩm quyền.