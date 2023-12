Bắt giữ đối tượng chiếm đoạt 5 tỉ đồng, phát hiện nhiều thẻ phóng viên, biên tập viên

Tối 19-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ đối tượng Lưu Khắc Tùng (SN 1984, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, thời gian qua tại Nghệ An xuất hiện tình trạng một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên một số cơ quan truyền thông báo chí để thực hiện các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân. Xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Qua điều tra, công an xác định Lưu Khắc Tùng đã liên hệ với một số đối tượng ở trong và ngoài địa bàn tỉnh Nghệ An, đưa ra thông tin với gia đình N.N.H. (đối tượng bị khởi tố, tạm giam về tội đánh bạc) sẽ chạy án để chiếm đoạt số tiền 5 tỉ đồng của gia đình H..

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 0 giờ 45 phút ngày 17-12, tại một căn hộ chung cư trên địa bàn TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Khắc Tùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ là thẻ phóng viên, biên tập viên của một số tạp chí điện tử, kênh truyền hình; 3 biển số xe ôtô (nghi là giả) và nhiều tài liệu quan trọng khác phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lưu Khắc Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Tùng từng là cộng tác viên của một số cơ quan truyền thông, sau đó là lao động tự do tại nhiều địa phương.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.