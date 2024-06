Bắt giam cựu Giám đốc CDC Thừa Thiên-Huế sau hơn 1 tháng được miễn hình phạt

Ngày 22.6, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở của 3 bị can thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC Thừa Thiên - Huế).

Theo đó, 2 bị can bị bắt tạm giam là Hoàng Văn Đức (cựu giám đốc) và Trần Thị Kim Xinh (cựu Phó phụ trách khoa dược CDC Thừa Thiên – Huế) và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Nguyễn Thy Loan (nhân viên). Các bị can bị cáo buộc về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian dịch Covid-19, CDC Thừa Thiên - Huế là đơn vị được giao nhiệm vụ tiêm chủng vắc xin dịch vụ theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế.

Lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, từ tháng 6.2020 – 12.2021, Hoàng Văn Đức, Kim Xinh, Thy Loan đã không thực hiện đúng quy định về mua vắc xin, không hạch toán phí tiêm chủng theo quy định để chiếm đoạt số tiền hơn 1,1 tỉ đồng.

Hiện, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, trước đó Hoàng Văn Đức và kế toán trưởng đơn vị này đã bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngày 8.5, tại phiên xét xử sơ thẩm, trong quá trình xét hỏi và qua nhiều hồ sơ chứng cứ, HĐXX xét thấy do chủ quan, nóng vội nên các bị cáo dẫn đến phạm tội. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã quyết định áp dụng điều 59 bộ luật Hình sự để miễn hình phạt chính cho Hoàng Văn Đức và cấp dưới.