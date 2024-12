Báo Gia Lai đạt mức tốt chuyển đổi số báo chí năm 2024

Theo đó, việc đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành CĐS báo chí năm 2024 dựa trên Bộ chỉ số mới gồm 43 tiêu chí (tăng 1 tiêu chí so với năm 2023) với 10 chỉ số thành phần và 5 trụ cột: Chiến lược; Hạ tầng số, nền tảng số và an toàn thông tin; Sự đồng nhất về tổ chức và chuyên môn; Độc giả, khán giả, thính giả và Mức độ ứng dụng công nghệ số.

Năm nay có 282/873 cơ quan báo chí trong cả nước tham gia đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành CĐS báo chí (chiếm 32,30%). Kết quả, có 28 đơn vị đạt mức xuất sắc (tăng 6,27% so với năm 2023); 65 đơn vị đạt mức tốt (tăng 14,99% so với năm 2023); 55 đơn vị đạt mức khá (tăng 6,31% so với năm 2023); 25 đơn vị ở mức trung bình (giảm 3,22% so với năm 2023) và 109 đơn vị ở mức yếu (giảm 24,35% so với năm 2023).

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao, Báo Gia Lai cũng đã có sự bứt phá vươn lên, trở thành 1 trong 65 cơ quan báo chí trên cả nước và 1 trong số 25 đơn vị ở Khối báo địa phương đạt mức tốt về CĐS báo chí năm 2024.

Để đạt được kết quả này, trong năm, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác CĐS của đơn vị. Ngoài xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình tổng thể, theo giai đoạn và hàng năm về CĐS báo chí của cơ quan; chú trọng việc đảm bảo an toàn thông tin cũng như bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí trên không gian mạng..., Báo Gia Lai còn quan tâm đúng mức đến việc nâng cao trải nghiệm cho độc giả, khán giả, thính giả.

Đáng chú ý là việc cải tiến giao diện, đổi mới cách thể hiện tin, bài, SEO... tạo thuận lợi cho độc giả, khán giả, thính giả khi truy cập, tìm kiếm thông tin; ra mắt thêm các chuyên trang/chuyên mục mới, phục vụ nhu cầu của từng đối tượng độc giả, khán giả, thính giả như: Chuyển động trẻ, Euro 2024, Podcast “Chuyện người Gia Lai”, Tin thế giới...

Ban Biên tập Báo Gia Lai bấm nút xuất bản những tin, bài đầu tiên trên chuyên trang Chuyển động trẻ. Ảnh: Đ.T

Ngoài ra, Báo Gia Lai còn tăng cường thực hiện tường thuật trực tiếp, Livestream các sự kiện lớn được độc giả, khán giả và thính giả quan tâm trên website và các nền tảng mạng xã hội của Báo; tổ chức các cuộc bình chọn đối với những sự kiện, vấn đề thu hút sự quan tâm của độc giả, khán giả, thính giả trên Báo Gia Lai thông qua hệ thống CMS; đổi mới cách đăng tải thông tin trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube...).

Nhờ đó, số lượng độc giả, khán giả, thính giả trung thành và mới của Báo Gia Lai gia tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2023. Theo thống kê của công cụ đo lường SimilarWeb được ONECMS Blog tổng hợp, nhiều tháng liên tiếp trong năm 2024, Báo Gia Lai xếp vị trí thứ 5 trong tổng số các Báo Đảng địa phương có lượt truy cập cao nhất.

Theo đánh giá của Cục Báo chí, mặc dù năm 2024 chỉ có 32,30% cơ quan báo chí tham gia khảo sát, đánh giá, đo lường mức độ CĐS báo chí nhưng trong số đó có nhiều báo đài lớn, chiếm hơn 90% thị phần người đọc, xem, nghe và hơn 90% thị phần quảng cáo trên báo, đài cả nước.

Các cơ quan báo chí đánh giá mức trưởng thành CĐS yếu tập trung nhiều ở Khối tạp chí khoa học, Khối tạp chí Trung ương và địa phương. Sau năm đầu tiên triển khai công tác đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành CĐS báo chí thì mức độ quan tâm của chủ quản đã gia tăng; nhận thức về tầm quan trọng của CĐS ở các cơ quan báo chí đã dần được nâng cao.

Trên cơ sở đánh giá kết quả năm 2024, Cục Báo chí đã đề ra mục tiêu trong năm 2025 là CĐS báo chí ở mức yếu, trung bình giảm còn 40%; mức khá, tốt tăng lên 50%; mức xuất sắc tăng lên thành 10%.