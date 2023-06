Gia Lai: Hoàn tất kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm thi tốt nghiệp THPT (GLO)- Sáng 26-6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa phối hợp với Công an các địa phương hoàn tất kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Triệu tập gần 30 người cầm hung khí chuẩn bị hỗn chiến Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã triệu tập khoảng 28 đối tượng tham gia nhóm hỗn chiến để làm việc. Truy xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 12 dao tự chế, mã tấu và nhiều hung khí nguy hiểm khác.

Xác định nguyên nhân ban đầu và danh tính nạn nhân trong vụ lật xe khách trên đèo Vi Ô Lắc Chiều 25/6, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an tỉnh Kon Tum đã có báo cáo về vụ tai nạn xảy ra vào trưa cùng ngày trên đèo Vi Ô Lắc khiến một người chết, ba người bị thương. Theo đó, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do xe khách chở Câu lạc bộ bóng đá trẻ Quảng Nam bị mất phanh khi đổ đèo.

Quảng Nam: Thuê ôtô rồi đem đi cầm 400 triệu đồng Nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam lên mạng đặt giấy tờ giả rồi thuê ôtô đem đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Gia Lai tuyên truyền phòng-chống ma túy tại cơ sở cai nghiện (GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày toàn dân phòng-chống ma túy 26-6, chiều 23-6, Trung tâmHoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh tổ chức hoạt động tuyên truyền với chủ đề “Vì tương lai tươi sáng” chocác thanh niên, học viên tại đơn vị.

Khởi tố 20 bị can liên quan đường dây buôn lậu 3 tấn vàng từ Lào về VN Từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam để bán cho các tiệm vàng thu lời bất chính.

Bị phạt tiền vì đến trụ sở tiếp dân livestream hình ảnh người khác (GLO)- Một người đàn ông ở Quảng Trị vừa bị cơ quan công an xử phạt về hành vi tự ý livestream hình ảnh người khác trên Facebook.



Phiên tòa giả định xét xử tội “tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy” (GLO)- Ngày 24-6, tại Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai, Đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Chi Đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chi Đoàn Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp tổ chức phiên tòa giả định xét xử tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt 4 đối tượng mua nhiều súng đạn từ Đắk Lắk 3 tổ trinh sát trong Chuyên án 323S ở Bình Định đã triệt phá thành công chuyên án mua bán, tàng trữ và sử dụng vũ khí liên tỉnh lớn nhất từ trước đến nay có đầu mối tại tỉnh Đắk Lắk.

Hối hận vì trót tin lời hứa “việc nhẹ, lương cao” (GLO)- Đầu tháng 6-2023, 4 người dân tộc thiểu số ở xã Ia Hla (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã trở về quê hương sau những ngày tháng sống chui lủi, khổ cực tại Thái Lan. Trong niềm vui đoàn tụ, họ cũng rất ân hận vì đã trót nghe lời kẻ xấu dụ dỗ vượt biên để có “việc nhẹ, lương cao”.

Công an khám xét kho hàng chứa 21 tấn khí cười Ngày 23-6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC05), Công an TPHCM cùng Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến lô hàng khoảng 21 tấn khí N2O (khí cười).

Chư Pưh sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2023 (GLO)- Chiều 21-6, UBND huyện Chư Pưh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Phá đường dây làm giả hàng nghìn bằng cấp, giấy tờ thu lợi hơn 20 tỉ đồng Công an Thành phố Hà Tĩnh vừa phá thành công đường dây làm giả, mua bán hàng nghìn bằng cấp, giấy tờ hưởng lợi hơn 20 tỉ đồng.

Truy nã đặc biệt một cán bộ ngân hàng ở Thanh Hóa Trong thời gian còn làm việc tại một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Hà Duy Phương có liên quan tới một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã bỏ trốn khỏi địa phương từ năm 2019.

Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Bắt đối tượng từ Mỹ xâm nhập về Việt Nam Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), cho biết bắt giữ 65 nghi phạm, trong đó có thành viên của một tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo xâm nhập về Việt Nam và dàn dựng vụ tấn công ở Đắk Lắk.

An Khê: Tạm giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê vừa tạm giữ hình sự đối tượng Võ Thị Bích Hường (SN 1969, trú tại thôn An Thượng 3, xã Song An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Đức Tài bị bắt vì cho vay với lãi suất 730%/năm Nguyễn Đức Tài đã bị bắt giữ với hành vi cho vay lãi suất lên đến 730%/năm. Khi "con nợ" mất khả năng trả nợ đã bị đối tượng này hành hung.

