Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xem xét, quyết định về công tác cán bộ

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông phục vụ Nhân dân cả nước đón Tết.

(GLO)- Ngày 29-1, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Lê Cảnh Phú-Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Bà Phạm Thị Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu cùng con gái bị Công an TP Hà Nội bắt khẩn cấp về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai vợ chồng và 1 người con ở xã An Hà, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tử vong, nghi do ngạt khí khi sưởi ấm bằng than hoa.