Bãi đỗ xe container ở TP Quy Nhơn cháy lớn

Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu, bị cáo buộc đã cùng kế toán lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 13.4, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã di lý bị can giết người, bị truy nã đặc biệt nguy hiểm từ Đồng Nai về Bình Định để xử lý theo quy định.

Ông Lê Văn Mót, cựu trưởng Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, vừa bị bắt do liên quan một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Quảng Nam tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam với 3 cựu Trưởng phòng Giáo dục các huyện Tây Giang, Nam Giang và Bắc Trà My để điều tra về tội “nhận hối lộ.”