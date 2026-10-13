An Lão: Tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai năm 2026

Tham gia tập huấn có 120 học viên là cán bộ Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, Công an xã và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai (PCTT) tại các thôn.

Quang cảnh tại Hội nghị tập huấn. Ảnh: Chương Hiếu

Trong thời gian 1 ngày, các báo cáo viên thuộc Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường) hướng dẫn học viên những kiến thức, kỹ năng thiết yếu trong công tác PCTT. Cụ thể, các nội dung tập huấn tập trung vào tổ chức, hoạt động của đội xung kích PCTT cấp xã; nhận diện các loại hình thiên tai và công tác phòng ngừa.

Những kỹ năng chằng chống nhà cửa, gia cố lồng bè, chuẩn bị ứng phó thiên tai; hướng dẫn kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, sơ cấp cứu cơ bản, khắc phục hậu quả thiên tai và xây dựng sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Đức Thành - Phó Chủ tịch UBND xã An Lão nhấn mạnh, những kiến thức, kỹ năng được trang bị tại lớp tập huấn sẽ giúp lực lượng xung kích PCTT nâng cao khả năng nhận diện rủi ro, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra. Qua đó, lực lượng ở cơ sở có thể vận dụng hiệu quả vào thực tiễn, phối hợp hỗ trợ người dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản.