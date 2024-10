(GLO)- Trong 2 ngày (12 và 13-10), tại hồ bơi huấn luyện của Lữ đoàn Pháo binh 368 (phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê tổ chức Giải bơi học sinh Tiểu học, THCS thị xã lần thứ IV, năm 2024.

Đại diện Ban tổ chức trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên có thành tích xuất sắc. Ảnh: Ngọc Minh

Giải bơi quy tụ 147 vận động viên (VĐV) là học sinh thuộc các trường Tiểu học, THCS, Tiểu học và THCS trên địa bàn thị xã An Khê.

Các VĐV được chia thành 4 nhóm tuổi: 7-8 tuổi, 9-11 tuổi, 12-13 tuổi, 14-15 tuổi (nam, nữ) thi bơi tự do, bơi ếch cự ly 50m, 100m; trong đó độ tuổi 9-11, 12-13 (nam, nữ) thi bơi tiếp sức tự do cự ly 50m, độ tuổi 14-15 (nam, nữ) thi bơi tiếp sức tự do cự ly 100m.

Mỗi nhóm tuổi sẽ chọn ra 6 VĐV có thành tích xuất sắc nhất của từng nội dung vào thi đấu vòng chung kết.

Kết thúc Giải bơi, Ban tổ chức trao 42 huy chương vàng, 42 huy chương bạc, 76 huy chương đồng cho các VĐV có thành tích cao; trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích toàn đoàn cho các trường thuộc khối Tiểu học và THCS. Trong đó, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Tây Sơn) giành giải nhất toàn đoàn khối Tiểu học; Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (phường An Bình) giành giải nhất toàn đoàn khối THCS.

Giải bơi quy tụ 147 vận động viên là học sinh thuộc các trường Tiểu học, THCS, Tiểu học và THCS trên địa bàn thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Giải bơi nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên có cơ hội giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác an toàn phòng-chống đuối nước ở trẻ em, học sinh; các VĐV được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Qua đó tuyển chọn các VĐV để chuẩn bị đội tuyển tham gia Giải bơi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.