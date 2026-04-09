57 cơ thủ Gia Lai tham dự Giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia (vòng 1) carom năm 2026

(GLO)- Ngày 9-4, Ban tổ chức Giải vô địch các câu lạc bộ (CLB) quốc gia (vòng 1) carom năm 2026 đã tiến hành bốc thăm và xếp lịch thi đấu cho các vận động viên (VĐV) tham gia.

Giải vô địch các CLB quốc gia (vòng 1) carom năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 19-4 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP. Hồ Chí Minh), thu hút hàng nghìn cơ thủ tranh tài để giành các suất dự vòng chung kết.

Giải đấu tổ chức 2 nội dung, gồm: Carom 1 băng (từ ngày 10 đến 12-4), thi đấu theo thể thức 80 điểm/25 lượt cơ; nội dung carom 3 băng (từ ngày 12 đến 18-4) theo thể thức 30 điểm/40 lượt cơ. Ở nội dung 3 băng, mỗi lượt cơ có thời gian 40 giây và mỗi VĐV được xin thêm thời gian tối đa 2 lần trong một trận đấu.

Cơ thủ Phạm Quốc Nam (đội tuyển billiards Gia Lai) trong buổi kiểm tra chuyên môn. Ảnh: H.Q

Tại giải đấu này, đoàn Gia Lai có 57 cơ thủ tham gia tranh tài ở cả hai nội dung carom 1 băng và carom 3 băng. Trong đó có 8 VĐV thuộc đội tuyển tỉnh.

Do đã giành quyền trụ hạng ở nội dung carom 1 băng, các cơ thủ Huỳnh Xuân Châu, Nguyễn Văn Sang và Phạm Quốc Nam (Gia Lai) được vào thẳng vòng 2.

Ở nội dung carom 3 băng, Trần Quang Hưng, Dương Minh Luyện và Nguyễn Văn Dương (Gia Lai) được miễn thi đấu vòng 1 nội dung carom 3 băng. Trong khi đó, cơ thủ Nguyễn Nhất Hòa (Gia Lai) được miễn vòng 1 ở cả hai nội dung; riêng ở carom 1 băng, anh là đương kim vô địch.

Giải đấu do Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam tổ chức, nhằm kiểm tra, đánh giá sự phát triển phong trào billiards & snooker tại các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc; tuyển chọn các VĐV xuất sắc tham dự vòng chung kết Giải vô địch các CLB quốc gia; đồng thời chuẩn bị lực lượng hướng tới các giải quốc tế trong thời gian tới.