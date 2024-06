3 bố con cùng tham gia đường dây ma túy đường hàng không từ Việt Nam đi Úc

Ngày 12-6, tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết vừa phát hiện, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Việt Nam đi Úc qua đường hàng không.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an quận Lê Chân, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an, Công an quận Gò Vấp - Công an TP HCM đấu tranh, phá chuyên án 885Đ, chặt đứt đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Việt Nam đi châu Úc bằng cách lợi dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không.

Lực lượng công an đã bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Đào Xuân Sơn (SN 1956, trú tại thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương và số 14/720 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), cùng 2 con trai của Sơn và Ngô Thị Thúy Vân (SN 1985, trú tại thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Đào Xuân Sơn được xác định là đối tượng cầm đầu trong đường dây ma túy xuyên quốc gia này.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 8 bánh heroin (trọng lượng 2,8 kg), 30 gam methamphetamine, 100 gam ketamine, 150 viên hồng phiến; 12 viên đạn, 1 ô tô, 1 xe máy, 5 điện thoại di động, 3 cân điện tử, 1 máy xay, 1 máy nén, 1 máy hút chân không và một số tang vật khác có liên quan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã tiến hành hành khởi tố 2 đối tượng Đào Xuân Sơn và Ngô Thị Thúy Vân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.