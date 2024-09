2 'giờ vàng' cứu mạng 140 thầy trò Trường Mường Hum

Chia sẻ với chúng tôi, thầy Vũ Xuân Quế, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT số 3, xã Mường Hum (Lào Cai), cho biết từ tối 8.9, lo lắng khi mưa lớn và kéo dài quá lâu, dù đang đi công tác nhưng thầy liên tục cập nhật tình hình qua thầy Nguyễn Thành Trung, hiệu phó nhà trường.

Trước đó, khu nhà 5 tầng của trường từng bị sạt trượt, vết sạt đã được gia cố lại, nhưng chỉ cách khu nội trú các học sinh ở khoảng 20 m.

Sáng 9.9, mưa mỗi lúc một to hơn, thầy Quế càng lo lắng hơn và quyết định phải di chuyển các học sinh ngay.

7 giờ sáng, vết sạt cũ đằng sau ngôi nhà 5 tầng của trường dù đã được kè lại bất ngờ sạt xuống dốc rất nhanh.

"Tôi và thầy hiệu phó Nguyễn Thành Trung trao đổi liên tục trong buổi sáng hôm đó, thấy vết sạt cũ bất ngờ sạt lại là dấu hiệu cảnh báo lớn nhất. Anh em quyết định rất nhanh phải di tản ngay học sinh", thầy Quế kể lại.

Thời điểm đó, trường có 131 học sinh và 9 thầy cô đang ở lại. 7 giờ, thầy Trung gọi cho chủ tịch xã và cán bộ công an xã nhờ hỗ trợ để di tản học sinh. Trong vòng 1 tiếng, nhờ sự trợ giúp của xã và các thầy cô, học sinh đã được di tản an toàn đến trường mầm non và Nhà văn hóa thôn Piềng Náo.

Đến khoảng 10 giờ, quả đồi phía sau trường sạt xuống làm sập hoàn toàn dãy nhà bán trú gồm 16 phòng ở. Nhưng 140 giáo viên và học sinh Trường THCS và THPT số 3 xã Mường Hum nhờ được sơ tán kịp thời mà thoát chết thần kỳ.

"Chỉ 2 tiếng ngắn ngủi, nếu không di tản kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng tôi quá may mắn", thầy Quế chia sẻ.

Nhưng may mắn này, theo thầy Quế, cũng nhờ sự chuẩn bị từ trước, sớm dự báo tình hình. Ngay sáng thứ bảy tuần trước, trường đã chủ động chuyển lịch học buổi sáng sang buổi chiều để có thời gian theo dõi tình hình mưa lũ.

Các thầy cô trực thường xuyên báo cáo để lãnh đạo nhà trường ra quyết định di chuyển học sinh sớm trước khi sạt 2 tiếng, 7 giờ chỉ đạo di tản thì 8 giờ đã di chuyển xong, tới 10 giờ thì 16 phòng bán trú sập hoàn toàn do sạt lở.

Ngày đầu tiên di tản không kịp chuẩn bị, cả thầy và trò đều đói. Trời mưa tầm tã khiến học sinh cũng không mang theo kịp nhiều đồ, nhiều em chỉ có duy nhất bộ quần áo trên người.

Dù rất đói và mệt, phải đợi ổn định chỗ ăn ở, nhưng cả thầy và trò đều bình tĩnh. May mắn đến được nơi tạm trú an toàn, song thầy trò bị cô lập do mưa lũ, sạt lở khiến tuyến đường đến xã Mường Hum bị sạt lở nghiêm trọng. Có thời điểm mất điện, nước, thực phẩm tiếp tế gặp khó khăn nhưng người dân, công an và các lực lượng chức năng hỗ trợ chu đáo cho các em.

Tới đêm 12.9, đường từ trung tâm H.Bát Xát đến xã Mường Hum được thông trở lại. Công an tỉnh Lào Cai cử nhiều tổ công tác vận chuyển thêm hàng hóa, lương thực thực phẩm, thuốc men đến.

Theo thầy Vũ Xuân Quế, Trường THCS và THPT số 3 huyện Bát Xát đã bị hư hỏng khá nhiều, sắp tới sẽ được địa phương và Sở GD-ĐT đánh giá lại. Sạt lở đã vùi lấp 10 xe máy, xe điện của giáo viên và học sinh. Trạm bơm góc sân vận động gồm 3 bơm cứu hỏa bị đổ và vùi lấp hoàn toàn. 2 giếng khoan phục vụ nước sinh hoạt cho học sinh bán trú cũng thiệt hại.

Với dãy nhà 16 phòng bán trú, 150 giường tầng, 50 tủ đồ học sinh, 60 quạt treo, bóng điện, chăn màn... cũng bị hư hại.

"Trước mắt, các em học sinh đang thiếu một số nhu yếu phẩm phục vụ cho việc học tập như sách vở, cặp lồng… Trường thì cần téc nước, máy bơm và xây dựng lại khu nội trú để sớm ổn định khu nội trú cho các em học tập", thầy Quế chia sẻ.

