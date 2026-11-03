Xã Đề Gi tập huấn nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ

Chương trình kết hợp giữa trang bị kiến thức lý thuyết và thực hành trực quan, tập trung rèn luyện kỹ năng sơ cấp cứu, công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện và kỹ thuật bơi cứu người bị nạn.
Tại lớp tập huấn, các học viên được quán triệt tổng quan về đặc điểm thiên tai trên địa bàn và các hoạt động phòng ngừa cốt lõi; giúp lực lượng ở cơ sở nâng cao nhận thức, đề cao tính chủ động trong khâu chuẩn bị và ứng phó từ sớm.
Bên cạnh đó, lực lượng tham gia cũng được trang bị các kỹ năng sơ cứu, cấp cứu cơ bản và hướng dẫn cách chuẩn bị vật chất, phương tiện chuyên dụng phục vụ công tác cứu hộ.
Điểm nhấn của chương trình là phần thực hành diễn ra tại hồ Hố Xoài với tình huống giả định cứu người bị nạn dưới nước.
Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của lực lượng chức năng, học viên được luyện tập thuần thục kỹ thuật bơi cứu sinh, cách tiếp cận nạn nhân bằng phao và áo phao. Trên bờ, lực lượng cứu hộ phối hợp nhịp nhàng giữ dây, kéo và đưa nạn nhân đến khu vực an toàn.
Việc luyện tập sát thực tế giúp học viên rèn luyện bản lĩnh, nâng cao ý thức bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.