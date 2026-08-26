Việt Nam vs Thái Lan 20h ngày 26/8: Link xem trực tiếp, nhận định dự đoán

(GLO)- Việt Nam tiếp Thái Lan lúc 20h00 ngày 26/8/2026 tại chung kết lượt về ASEAN Cup. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nắm lợi thế 2-0 trước 90 phút quyết định ở Mỹ Đình.

90 phút tại Mỹ Đình sẽ quyết định chức vô địch Đông Nam Á năm 2026. Việt Nam đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công ASEAN Cup, nhưng cách biệt hai bàn chưa cho phép đội chủ nhà nghĩ tới việc chơi an toàn ngay từ đầu.

Hình minh họa (AI)

Thái Lan không còn đường lùi. Đội bóng của HLV Anthony Hudson phải thắng cách biệt ít nhất hai bàn để kéo trận chung kết sang hiệp phụ, còn chiến thắng từ ba bàn trở lên sẽ giúp “Voi chiến” đảo ngược tình thế ngay sau 90 phút. Việt Nam vô địch nếu thắng, hòa hoặc chỉ thua cách biệt một bàn.

Việt Nam vs Thái Lan đá lúc mấy giờ, ở đâu?

Thông tin Chi tiết Trận đấu Việt Nam vs Thái Lan Giải đấu ASEAN Hyundai Cup 2026 Vòng đấu Chung kết lượt về Thời gian 20h00 ngày 26/8/2026 Địa điểm Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội Kết quả lượt đi Thái Lan 0-2 Việt Nam Kênh trực tiếp FPT Play, VTV6, TV360

Lịch chính thức xác nhận trận đấu bắt đầu lúc 20h00 ngày 26/8 tại Mỹ Đình. Đây là trận cuối cùng của ASEAN Hyundai Cup 2026 và cũng là màn tái đấu sau chiến thắng 2-0 của Việt Nam tại Bangkok ngày 22/8.

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Người hâm mộ có thể theo dõi Việt Nam vs Thái Lan trực tiếp trên FPT Play. Lịch phát sóng trong nước hôm nay cũng ghi nhận trận đấu được truyền hình trên VTV6 và TV360.

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Nhận định Việt Nam vs Thái Lan

Việt Nam đang sở hữu tất cả những gì một đội bóng mong muốn trước 90 phút cuối cùng: lợi thế hai bàn, sân nhà, phong độ cao và một hệ thống phòng ngự đặc biệt chắc chắn.

Sau bảy trận tại ASEAN Cup 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn bất bại với 6 chiến thắng và 1 trận hòa, ghi 19 bàn và chỉ thủng lưới duy nhất một lần. Đáng chú ý hơn, Việt Nam đã giữ sạch lưới 5 trận liên tiếp trước khi bước vào trận chung kết lượt về.

Nhưng nếu nhìn lại lượt đi, tỷ số 2-0 không phản ánh một trận đấu hoàn toàn dễ dàng.

Trong khoảng một giờ đầu tại Rajamangala, Thái Lan kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra những thời điểm gây sức ép đáng kể. Patrik Lê Giang phải thực hiện nhiều pha cứu thua quan trọng trước khi thế trận thay đổi nhờ những điều chỉnh nhân sự của HLV Kim Sang-sik.

Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải cùng được đưa vào sân trong hiệp hai. Chỉ trong bảy phút, Hai Long ghi bàn phút 62 trước khi Quang Hải nhân đôi cách biệt phút 69.

Đó chính là chi tiết cho thấy điểm mạnh lớn nhất của đội tuyển Việt Nam hiện tại: chiều sâu đội hình.

HLV Kim Sang-sik không nhất thiết phải tung tất cả những cầu thủ tấn công tốt nhất vào sân ngay từ đầu. Quang Hải, Hai Long hay những phương án tốc độ khác có thể trở thành vũ khí đặc biệt nguy hiểm trong hiệp hai, khi Thái Lan buộc phải dâng đội hình ngày càng cao.

Việt Nam không nên chơi để bảo vệ tỷ số

Lợi thế 2-0 dễ tạo ra một cái bẫy về tâm lý.

Nếu Việt Nam chủ động lùi quá thấp ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thái Lan sẽ có đủ thời gian và không gian để đưa bóng sang hai biên, thực hiện các pha phối hợp trước vòng cấm hoặc liên tục treo bóng vào khu vực nguy hiểm.

HLV Kim Sang-sik cũng đã nhấn mạnh trước trận rằng ông coi tỷ số hiện tại như 0-0, đồng thời yêu cầu các cầu thủ tiếp tục chơi với tinh thần chủ động thay vì nghĩ rằng chức vô địch đã nằm trong tay.

Đây là cách tiếp cận hợp lý.

Việt Nam không cần pressing liên tục nhưng phải duy trì khả năng đe dọa khung thành đối phương. Chỉ cần đội chủ nhà tạo được một vài tình huống phản công nguy hiểm trong 20 phút đầu, các hậu vệ Thái Lan sẽ không thể thoải mái dâng quá cao.

Một bàn thắng của Việt Nam sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện. Khi đó, Thái Lan phải ghi ít nhất ba bàn chỉ để kéo trận đấu sang hiệp phụ.

Đình Bắc và Xuân Son là chìa khóa phản công

Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son đang cùng dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải với 5 bàn mỗi người. Đây cũng là hai cầu thủ có khả năng khiến cách tiếp cận của Thái Lan trở nên rất khó xử.

Xuân Son mang tới sức mạnh, khả năng làm tường và giữ bóng khi Việt Nam cần đưa đội hình thoát khỏi sức ép.

Đình Bắc lại đặc biệt nguy hiểm khi có khoảng trống.

Ở bàn mở tỷ số lượt đi, Hoàng Đức thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến, Đình Bắc tăng tốc rồi kiến tạo để Hai Long dứt điểm. Tình huống này gần như là bản mẫu cho cách Việt Nam có thể khai thác Thái Lan tại Mỹ Đình.

“Voi chiến” phải tấn công nên hàng thủ buộc phải đẩy lên cao. Chỉ cần Việt Nam vượt qua lớp pressing đầu tiên, khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đội khách sẽ xuất hiện.

Đó là khu vực Đình Bắc có thể phát huy tối đa tốc độ.

Hoàng Đức có thể quyết định cách Việt Nam thoát pressing

Nếu hàng công là nơi tạo bàn thắng, Nguyễn Hoàng Đức có thể trở thành nhân vật quyết định cách Việt Nam kiểm soát trận đấu.

Thái Lan gần như chắc chắn muốn tăng cường sức ép ngay từ những phút đầu. Sarach Yooyen và Kakana Khamyok có nhiệm vụ kiểm soát khu vực giữa sân, sau đó đưa bóng nhanh lên tuyến trên.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần một cầu thủ đủ khả năng giữ bóng khi quay lưng với khung thành, thoát khỏi áp lực rồi đưa bóng tới Đình Bắc hoặc Xuân Son.

Hoàng Đức phù hợp nhất với vai trò này.

Nếu tiền vệ của Việt Nam thoát được lớp pressing đầu tiên, Thái Lan sẽ phải đối mặt với tình huống rất khó: tiếp tục dâng người và chấp nhận khoảng trống phía sau, hoặc lùi lại và để thời gian trôi qua.

Cả hai kịch bản đều có lợi cho đội chủ nhà.

Patrik Lê Giang tiếp tục là chốt chặn quan trọng

Một trong những nhân vật xuất sắc nhất lượt đi chính là thủ môn Patrik Lê Giang.

Anh có nhiều tình huống cứu thua quan trọng khi Thái Lan gây sức ép trong hiệp một và được bầu là cầu thủ hay nhất trận. Chính màn trình diễn của thủ môn này giúp Việt Nam đứng vững trước khi Hai Long và Quang Hải định đoạt trận đấu.

Tại Mỹ Đình, vai trò của Patrik Lê Giang thậm chí còn quan trọng hơn.

Thái Lan buộc phải tìm bàn thắng sớm. Những cú sút xa, bóng bổng hay tình huống cố định vì thế có thể được sử dụng nhiều hơn.

Việt Nam cần tránh những sai lầm không cần thiết quanh vòng cấm và đặc biệt phải giữ sự tập trung trong khoảng 15-20 phút đầu.

Nếu tỷ số vẫn là 0-0 sau khoảng nửa giờ, áp lực sẽ chuyển rất nhanh sang phía đội khách.

Thái Lan còn cơ hội nào để lật ngược tình thế?

Dù gặp bất lợi lớn, Thái Lan chưa từ bỏ.

HLV Anthony Hudson yêu cầu các học trò chơi “không sợ hãi” tại Mỹ Đình và cho rằng đội bóng của ông đã tạo đủ cơ hội ở lượt đi để tin vào khả năng trở lại.

Đây không phải nhận định hoàn toàn thiếu cơ sở.

Trong trận tại Bangkok, Thái Lan kiểm soát bóng khoảng 64%, thực hiện 16 cú dứt điểm và có những thời điểm khiến hàng thủ Việt Nam phải lùi sâu. Vấn đề lớn nhất là chỉ ba cú sút đi trúng đích và không tình huống nào trở thành bàn thắng.

Muốn tạo ra cuộc lội ngược dòng, “Voi chiến” cần cải thiện đáng kể khâu cuối cùng.

Teerasak Poeiphimai, Yotsakorn Burapha và Seksan Ratree nhiều khả năng được sử dụng trong hệ thống thiên về tấn công. Phía sau, Sarach Yooyen giữ vai trò điều phối còn Kakana Khamyok có thể được đẩy cao hơn.

Teerasak vẫn là mối nguy hiểm lớn nhất

Teerasak Poeiphimai đã ghi 4 bàn tại giải, chỉ kém Đình Bắc và Xuân Son một bàn trong cuộc đua Vua phá lưới.

Tiền đạo Thái Lan đặc biệt nguy hiểm khi di chuyển vào khoảng trống giữa các trung vệ hoặc xuất hiện ở cột xa trong những pha đưa bóng từ biên vào.

Việt Nam không thể để Teerasak nhận bóng quá thoải mái gần vòng cấm.

Nếu đội khách có bàn thắng sớm, tâm lý của trận đấu có thể thay đổi nhanh chóng.

Nhưng ngược lại, việc dồn quá nhiều người lên phía trước cũng tạo điều kiện để Việt Nam tung ra những đường phản công mà Đình Bắc, Xuân Son, Hai Long hay Quang Hải đều có khả năng kết thúc.

Thông tin lực lượng Việt Nam

Đến thời điểm cập nhật trước trận, không có thông báo về tổn thất nhân sự mới đủ lớn khiến HLV Kim Sang-sik phải thay đổi kế hoạch. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết các cầu thủ đã chuẩn bị tốt cho trận đấu quyết định.

Patrik Lê Giang nhiều khả năng tiếp tục bắt chính.

Bộ ba trung vệ Xuân Mạnh - Thành Chung - Văn Hậu đem lại kinh nghiệm và khả năng tranh chấp. Trương Tiến Anh cùng Nguyễn Văn Vĩ có thể tiếp tục phụ trách hai hành lang.

Tuyến giữa nhiều khả năng giữ Hoàng Đức và Lê Phạm Thành Long, trong khi Đình Bắc - Xuân Son vẫn là hai lựa chọn rất đáng chú ý trên hàng công.

Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hai Long tạo dấu ấn cực lớn từ ghế dự bị ở lượt đi. HLV Kim Sang-sik vì vậy có thể tiếp tục giữ ít nhất một trong hai làm quân bài thay đổi thế trận thay vì đưa cả hai vào đội hình chính ngay từ đầu.

Thông tin lực lượng Thái Lan

Thái Lan tới Hà Nội với đội hình trẻ hơn đáng kể so với lực lượng mạnh nhất thường được sử dụng trong FIFA Days. Danh sách ASEAN Cup của họ có khoảng một nửa số cầu thủ thuộc nhóm U23, nhưng HLV Anthony Hudson khẳng định đây vẫn là tập thể đủ khả năng cạnh tranh chức vô địch.

Không có thông báo trước trận về một tổn thất mới khiến những cầu thủ chủ chốt như Sarach Yooyen, Teerasak Poeiphimai, Kakana Khamyok hay Yotsakorn Burapha chắc chắn phải vắng mặt.

Do phải ghi ít nhất hai bàn, Thái Lan nhiều khả năng sử dụng cách bố trí tấn công hơn lượt đi.

Kết quả 5 trận gần nhất của Việt Nam

Ngày Trận đấu Kết quả 22/8/2026 Thái Lan vs Việt Nam 0-2 19/8/2026 Việt Nam vs Malaysia 2-0 16/8/2026 Malaysia vs Việt Nam 0-2 7/8/2026 Việt Nam vs Campuchia 3-1 3/8/2026 Indonesia vs Việt Nam 0-3

Việt Nam toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 12 bàn và chỉ nhận một bàn thua. Đáng chú ý, đội tuyển giữ sạch lưới trong bốn trận liên tiếp gần nhất tính từ trận gặp Indonesia.

Nếu tính toàn bộ giải đấu, Việt Nam thắng 6, hòa 1, ghi 19 bàn và chỉ thủng lưới một lần.

Kết quả 5 trận gần nhất của Thái Lan

Ngày Trận đấu Kết quả 22/8/2026 Thái Lan vs Việt Nam 0-2 18/8/2026 Thái Lan vs Singapore 1-2 15/8/2026 Singapore vs Thái Lan 1-3 8/8/2026 Thái Lan vs Myanmar 2-0 4/8/2026 Philippines vs Thái Lan 0-1

Thái Lan thắng ba và thua hai trong năm trận gần nhất. Đáng chú ý, họ bước vào chung kết lượt về với hai thất bại liên tiếp, đều tại Rajamangala.

Ở hai trận này, hàng công Thái Lan ghi một bàn nhưng hàng thủ nhận bốn bàn thua.

Đó là khác biệt khá rõ so với Việt Nam, đội đang đạt trạng thái ổn định nhất kể từ khi giải bắt đầu.

Kết quả đối đầu Việt Nam vs Thái Lan gần nhất

Lần gặp gần nhất chính là chung kết lượt đi ngày 22/8/2026, khi Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 ngay tại Rajamangala.

Hai Long ghi bàn mở tỷ số phút 62, trước khi Quang Hải lập công ở phút 69.

5 lần đối đầu gần nhất

Ngày Trận đấu Kết quả 22/8/2026 Thái Lan vs Việt Nam 0-2 5/1/2025 Thái Lan vs Việt Nam 2-3 2/1/2025 Việt Nam vs Thái Lan 2-1 10/9/2024 Việt Nam vs Thái Lan 1-2 16/1/2023 Thái Lan vs Việt Nam 1-0

Việt Nam đang thắng Thái Lan trong ba cuộc đối đầu liên tiếp tại ASEAN Cup, gồm cả hai lượt chung kết năm 2024 và trận lượt đi năm nay.

Một chi tiết đặc biệt là trước trận đấu tối 26/8, lịch sử ASEAN Cup chưa ghi nhận đội tuyển nào lật ngược thế cờ để vô địch sau khi thua cách biệt hai bàn ở chung kết lượt đi.

Thái Lan vì thế không chỉ phải vượt qua Việt Nam mà còn phải làm điều chưa từng xuất hiện trong lịch sử giải.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Thái Lan

Đội hình chính thức dự kiến được công bố khoảng một giờ trước khi trận đấu bắt đầu.

Việt Nam dự kiến

Sơ đồ: 3-4-3

Thủ môn: Patrik Lê Giang.

Trung vệ: Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu.

Tiền vệ: Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Văn Vĩ.

Tiền đạo: Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son.

Quang Hải và Hai Long là hai phương án đặc biệt đáng chú ý trên ghế dự bị sau khi cùng ghi bàn tại lượt đi.

HLV Kim Sang-sik cũng có thể điều chỉnh bằng cách đưa Quang Hải vào từ đầu nếu muốn Việt Nam tăng khả năng kiểm soát bóng.

Thái Lan dự kiến

Sơ đồ: 4-3-3

Thủ môn: Kampol Pathomakkakul.

Hậu vệ: Waris Choolthong, Manuel Tom Bihr, Nattapong Sayriya, Oussama Thiangkham.

Tiền vệ: Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Chaiyaphon Otton.

Tiền đạo: Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Seksan Ratree.

Cách bố trí này cho thấy Thái Lan có thể chấp nhận rủi ro lớn hơn.

Hudson cần bàn thắng, do đó đội khách gần như không thể duy trì một hệ thống quá thận trọng trong thời gian dài.

20 phút đầu có thể quyết định chung kết

Đây có thể là giai đoạn quan trọng nhất của trận đấu.

Thái Lan cần bàn sớm để tạo niềm tin. Việt Nam lại cần giữ trận đấu ở trạng thái ổn định, tránh phạm lỗi nguy hiểm và không để đối phương liên tục tạo tình huống cố định.

Nếu 20-30 phút đầu trôi qua mà Thái Lan chưa ghi bàn, áp lực tâm lý sẽ tăng rất nhanh.

Khi đó đội khách phải đẩy thêm người lên.

Đó chính là thời điểm Việt Nam có thể phản công bằng Đình Bắc và Xuân Son.

Ngược lại, nếu Thái Lan ghi bàn trong những phút đầu, Mỹ Đình có thể chứng kiến một trận chung kết hoàn toàn khác.

Do đó, Việt Nam cần chủ động nhưng không vội vàng. Mục tiêu không chỉ là giữ lợi thế 2-0 mà phải khiến Thái Lan luôn phải lo ngại về nguy cơ thủng lưới.

Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Thái Lan

Việt Nam đang sở hữu ưu thế rõ ràng về tỷ số, phong độ, sự ổn định của hàng phòng ngự và lợi thế sân nhà.

Thái Lan chắc chắn sẽ tạo sức ép lớn hơn so với những trận gần đây bởi họ không còn lựa chọn khác. Nhưng càng về cuối, việc phải đẩy cao đội hình càng tạo nhiều khoảng trống.

Việt Nam không nhất thiết phải thắng để đăng quang, song chính kịch bản trận đấu lại có thể tạo ra cơ hội để đội chủ nhà ghi bàn.

Nếu Hoàng Đức giúp đội tuyển thoát pressing tốt và Đình Bắc có khoảng trống để tăng tốc, hàng thủ Thái Lan sẽ gặp rất nhiều vấn đề.