U20 Iran vs U20 Việt Nam 19h ngày 6/9: Link trực tiếp, nhận định dự đoán

(GLO)- U20 Việt Nam buộc phải đánh bại U20 Iran tối 6/9 để níu hy vọng dự VCK U20 châu Á 2027, nhưng thử thách rất lớn trước đối thủ vượt trội về thể hình và sức mạnh.

U20 Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 trong tình thế không còn nhiều lựa chọn. Hai thất bại liên tiếp trước U20 Triều Tiên và U20 Palestine khiến thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi chưa có điểm, hiệu số -4 và đứng cuối bảng.

Hình minh họa AI.

Trong khi đó, U20 Iran có 3 điểm sau chiến thắng 2-1 trước Palestine và thất bại 1-2 đầy tiếc nuối trước Triều Tiên. Đáng chú ý, Iran từng dẫn trước ở trận đấu thứ hai nhưng nhận hai bàn thua ở phút 90+2 và 90+4.

Bởi vậy, đây không chỉ là trận đấu mà Việt Nam cần thắng. Iran cũng phải tìm kiếm 3 điểm để cạnh tranh một trong những vị trí nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Thời gian, địa điểm U20 Iran vs U20 Việt Nam

Thông tin Chi tiết Trận đấu U20 Iran vs U20 Việt Nam Giải đấu Vòng loại U20 châu Á 2027 Bảng đấu Bảng C Lượt trận Lượt 3 Thời gian 19h00 ngày 6/9/2026 Địa điểm SVĐ Việt Trì, Phú Thọ

Trận đấu được tổ chức tại Việt Trì do Việt Nam đăng cai bảng C, dù Iran được xếp là đội chủ nhà theo lịch thi đấu.

Link xem trực tiếp U20 Iran vs U20 Việt Nam

Trận đấu được phát trực tiếp trên TV360 và các kênh truyền thông chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Xem U20 Iran vs U20 Việt Nam trên trang trực tiếp TV360/VFF

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U20 Việt Nam cần điều kiện nào để đi tiếp?

Sau hai lượt đấu, U20 Triều Tiên dẫn đầu bảng C với 6 điểm, Iran và Palestine cùng có 3 điểm, còn Việt Nam chưa có điểm.

Theo thể thức mới, 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì có thành tích tốt nhất giành vé dự VCK. Vì vậy, Việt Nam về lý thuyết vẫn còn cửa cạnh tranh vị trí thứ hai.

Điều kiện trước hết là Palestine phải thua Triều Tiên. Sau đó, Việt Nam cần thắng Iran với cách biệt ít nhất hai bàn, hoặc thắng cách biệt một bàn nhưng phải ghi từ ba bàn trở lên, chẳng hạn 3-2 hay 4-3, để có lợi thế trong bảng so sánh đối đầu.

Ở thời điểm cập nhật lúc 17h16, U20 Triều Tiên đang dẫn U20 Palestine 3-0. Nếu lợi thế này được giữ đến hết trận, điều kiện đầu tiên mà Việt Nam cần sẽ được đáp ứng và mọi sự chú ý sẽ dồn vào cuộc đấu với Iran.

Thông tin lực lượng U20 Iran

U20 Iran bước vào trận đấu với lực lượng đầy đủ.

Đại diện Tây Á không ghi nhận trường hợp treo giò đáng chú ý và nhiều khả năng tiếp tục duy trì phần lớn bộ khung từng đá hai trận đầu vòng loại.

Mohammadmahdi Jannianavaei là cái tên đáng chú ý. Chính cầu thủ này mở tỷ số trước Triều Tiên ở lượt đấu thứ hai trước khi Iran sụp đổ trong thời gian bù giờ.

Mahdi Cheshmberah cũng cần được U20 Việt Nam đặc biệt chú ý. Tiền vệ này ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 trước Palestine.

Điểm mạnh dễ thấy của Iran là thể hình, sức mạnh trong tranh chấp và khả năng chơi bóng trực diện. Họ cũng có thể đẩy tốc độ rất nhanh sau khi đoạt bóng ở trung tuyến.

Thông tin lực lượng U20 Việt Nam

Tổn thất rõ nhất của U20 Việt Nam là thủ môn Phan Đình Bách không thể thi đấu vì án treo giò.

Do đó, Hoa Xuân Tín nhiều khả năng trở lại khung thành. Đây là thủ môn đã chơi ở trận mở màn gặp U20 Triều Tiên và từng có một số pha cứu thua tốt trước khi Việt Nam nhận ba bàn trong đầu hiệp hai.

Một sự vắng mặt khác là Nguyễn Lê Phát.

Tiền đạo thuộc CLB Ninh Bình chỉ tham dự trận đầu tiên trước Triều Tiên rồi trở về CLB. Việc này đã được Ninh Bình, VFF và ban huấn luyện U20 Việt Nam thống nhất từ trước vòng loại chứ không phải quyết định phát sinh sau trận thua.

Điều đó khiến trách nhiệm tấn công được đặt nhiều hơn vào Trần Gia Bảo, Nguyễn Văn Bách, Hoàng Công Hậu và các tiền vệ phía sau.

Kết quả 5 trận gần nhất của U20 Iran

Ngày Trận đấu Kết quả 3/9/2026 U20 Triều Tiên vs U20 Iran 2-1 31/8/2026 U20 Iran vs U20 Palestine 2-1 25/8/2026 U20 Iran vs U20 Iraq 0-0 17/6/2025 U20 Kyrgyzstan vs U20 Iran 0-2 14/6/2025 U20 Iran vs U20 Uzbekistan 0-0

Trong 5 trận gần nhất được hệ thống dữ liệu quốc tế ghi nhận, Iran thắng 2, hòa 2 và thua một. Đáng chú ý, họ chỉ nhận thất bại trước Triều Tiên sau khi để lọt lưới hai lần ở những phút bù giờ.

Kết quả 5 trận gần nhất của U20 Việt Nam

Ngày Trận đấu Kết quả 3/9/2026 U20 Palestine vs U20 Việt Nam 2-1 31/8/2026 U20 Việt Nam vs U20 Triều Tiên 0-3 29/9/2024 U20 Việt Nam vs U20 Syria 0-1 27/9/2024 U20 Bangladesh vs U20 Việt Nam 1-4 25/9/2024 U20 Việt Nam vs U20 Guam 3-0

Đây là 5 trận chính thức gần nhất được cơ sở dữ liệu quốc tế ghi nhận. Cần lưu ý ba trận năm 2024 thuộc chu kỳ U20 trước, vì vậy giá trị tham khảo về phong độ của đội hình hiện tại không cao bằng hai trận tại vòng loại năm nay.

Riêng tại vòng loại 2027, Việt Nam ghi một bàn và nhận 5 bàn sau 180 phút.

Trận thua Palestine cho thấy vấn đề lớn của U20 Việt Nam

Nếu trận gặp Triều Tiên bộc lộ vấn đề về khả năng chống sức ép, thất bại trước Palestine lại khiến Việt Nam tiếc nuối vì một lý do khác: cơ hội đã có nhưng khâu xử lý cuối cùng thiếu hiệu quả.

U20 Việt Nam tạo được nhiều tình huống thuận lợi hơn trận ra quân, nhưng các chân sút liên tục bỏ lỡ. Đội chủ nhà chỉ tìm được bàn gỡ 1-1 sau pha phản lưới của đối phương trước khi nhận bàn thua quyết định ở phút 83.

Đây là điểm HLV Yutaka Ikeuchi cần giải quyết ngay trong trận Iran.

Việt Nam không có điều kiện đá chậm và chờ thời cơ. Muốn nuôi hy vọng đi tiếp, đội bóng áo đỏ phải thắng, thậm chí cần thắng với tỷ số đủ tốt.

Nhưng tấn công bằng sự nóng vội lại có thể tạo ra đúng thế trận mà Iran mong muốn.

Iran nguy hiểm nhất ở đâu?

Thể hình là khác biệt dễ nhận thấy, nhưng không phải ưu thế duy nhất của Iran.

Đội bóng Tây Á có khả năng giữ cự ly khá tốt. Khi không có bóng, tuyến giữa lùi về nhanh để hạn chế khoảng trống trước hàng phòng ngự.

Khi giành lại quyền kiểm soát, họ sẵn sàng đưa bóng lên phía trước bằng ít đường chuyền.

Các pha tấn công biên và những đường bóng hướng vào khu vực trung tâm cho Cheshmberah hoặc các tiền đạo có thể tạo áp lực lớn lên cặp trung vệ Việt Nam.

Ở trận gặp Triều Tiên, Iran cho thấy họ đủ khả năng tranh chấp ngang ngửa với đội bóng đang dẫn đầu bảng. Vấn đề chỉ xuất hiện khi thể lực giảm và sự tập trung không còn được duy trì trong những phút cuối.

Hai bàn thua ở phút 90+2 và 90+4 chính là chi tiết U20 Việt Nam cần ghi nhớ.

Việt Nam cần tránh cuộc chiến bóng bổng

Nếu để trận đấu trở thành chuỗi tranh chấp tay đôi và bóng dài, Việt Nam khó có lợi thế.

Phương án phù hợp hơn là giữ bóng dưới mặt sân, tăng số lượng các pha phối hợp nhanh và kéo đội hình Iran phải di chuyển theo chiều ngang.

Trần Gia Hưng và Hoàng Trọng Duy Khang sẽ có vai trò quan trọng trong việc kết nối các tuyến.

Khi Iran đẩy hậu vệ biên lên cao, khoảng trống phía sau có thể dành cho Trần Gia Bảo hoặc Hoàng Công Hậu khai thác.

U20 Việt Nam cũng cần pressing ngay từ phần sân đối phương thay vì để Iran thoải mái triển khai những đường chuyền dài. Nếu áp sát đủ nhanh, ưu thế thể hình của đối thủ sẽ khó phát huy trọn vẹn.

Trần Gia Bảo cần tạo khác biệt

Khi Nguyễn Lê Phát không còn trong đội hình, Trần Gia Bảo trở thành một trong những cầu thủ được kỳ vọng nhất trên hàng công.

Tiền đạo trẻ có khả năng hoạt động rộng, cầm bóng và đột phá. Nhưng trước một hàng thủ Iran mạnh về tranh chấp, anh sẽ cần nhiều sự hỗ trợ hơn.

Nếu Gia Bảo phải thường xuyên nhận bóng trong tư thế quay lưng và đấu trực tiếp với trung vệ Iran, hiệu quả khó cao.

HLV Ikeuchi có thể để các cầu thủ chạy cánh kéo giãn hàng thủ, qua đó tạo điều kiện cho Gia Bảo xuất hiện ở khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên thay vì đứng cố định ở vị trí số 9.

Bàn thắng sớm có thể thay đổi tất cả

Việt Nam cần thắng với cách biệt đủ lớn, nên bàn mở tỷ số có ý nghĩa đặc biệt.

Nếu đội bóng áo đỏ dẫn trước trong khoảng 20-30 phút đầu, Iran sẽ phải thay đổi cách tiếp cận.

Đối thủ cũng cần chiến thắng và không thể lùi sâu bảo vệ tỷ số. Khi Iran buộc phải dâng đội hình, trận đấu sẽ xuất hiện nhiều khoảng trống hơn.

Ngược lại, nếu Việt Nam để Iran ghi trước, nhiệm vụ gần như trở thành một ngọn núi.

Khi đó, đoàn quân của HLV Ikeuchi phải ghi ít nhất ba hoặc bốn bàn trong thời gian còn lại nếu vẫn muốn theo đuổi mục tiêu vượt qua bảng đấu.

Kết quả đối đầu U20 Iran vs U20 Việt Nam gần nhất

Hai đội mới chỉ có một lần gặp nhau được các hệ thống thống kê ghi nhận.

Ngày Trận đấu Kết quả Giải đấu 7/3/2023 U20 Việt Nam vs U20 Iran 1-3 VCK U20 châu Á 2023

Trận đấu cách đây ba năm cũng diễn ra ở lượt cuối vòng bảng.

Khuất Văn Khang từng ghi bàn giúp Việt Nam cân bằng tỷ số, nhưng Iran ghi thêm hai bàn trong hiệp hai để thắng 3-1. Kết quả này khiến Việt Nam bị loại dù có cùng 6 điểm với Iran và Australia.

Lần tái đấu năm nay có một điểm giống nhau: một lần nữa, cuộc đối đầu với Iran quyết định số phận U20 Việt Nam.

Nhưng vị thế lần này khó khăn hơn nhiều khi Việt Nam chưa có điểm trước lượt cuối.

Đội hình xuất phát U20 Iran vs U20 Việt Nam dự kiến

U20 Iran

Amirmahdi Maghsoudi; Mohammad Akbari, Mohammadmahdi Jannianavaei, Mohammadreza Abbasi, Mahan Beheshti; Abolfazl Zadel, Mohammadali Sahneh, Pouya Esmi; Mahdi Cheshmberah, Amirmohammad Kamiri, Abolfazl Kazemi.

Iran có thể chơi với cấu trúc 4-3-3 hoặc chuyển thành 4-2-3-1 khi phòng ngự.

U20 Việt Nam

Hoa Xuân Tín; Nguyễn Quốc Khánh, Đinh Quang Kiệt, Lê Huy Việt Anh, Lê Tấn Dũng; Nguyễn Văn Khánh, Trần Gia Hưng, Hoàng Trọng Duy Khang; Trần Gia Bảo, Nguyễn Văn Bách, Hoàng Công Hậu.

Đây là phương án phù hợp hơn với tình hình lực lượng mới nhất khi Đình Bách bị treo giò và Nguyễn Lê Phát đã trở về CLB.

Nhận định U20 Iran vs U20 Việt Nam

Xét thuần túy về tương quan, Iran nhỉnh hơn.

Đại diện Tây Á có thể hình tốt hơn, tranh chấp mạnh và đã cho thấy khả năng duy trì thế trận trước cả Palestine lẫn Triều Tiên.

Việt Nam lại mang vào trận đấu một áp lực rất lớn. Không những phải thắng, thầy trò HLV Ikeuchi còn cần một tỷ số đủ tốt.

Chính yếu tố này có thể khiến đội chủ nhà chơi cởi mở hơn thường lệ.

Đó vừa là cơ hội, vừa là rủi ro.

Nếu hàng tiền vệ Việt Nam thắng được những pha tranh chấp đầu tiên và đưa bóng nhanh tới khu vực cuối sân, Iran hoàn toàn có thể bị tổn thương. Trận thua Triều Tiên cho thấy hàng thủ của họ không phải lúc nào cũng giữ được sự tập trung.

Nhưng khi Việt Nam dâng đội hình quá cao, Iran sẽ có nhiều đất để phản công.

Điểm đáng lo nhất vẫn là khả năng tận dụng cơ hội. Sau hai trận, Việt Nam đã tạo được nhiều tình huống hơn con số một bàn thắng cho thấy, nhưng sự thiếu chính xác ở nhịp cuối cùng khiến đội phải trả giá.

Muốn tạo ra bất ngờ, Việt Nam gần như cần một trận đấu có hiệu suất dứt điểm cao nhất kể từ đầu giải.

Dự đoán tỷ số U20 Iran vs U20 Việt Nam

U20 Iran 2-1 U20 Việt Nam.

Việt Nam có thể ghi bàn khi buộc phải chơi tấn công, nhưng khoảng trống phía sau cùng ưu thế về thể hình và khả năng chuyển trạng thái giúp Iran vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Đây cũng là kịch bản được một số dự báo trước trận nghiêng về khi so sánh tương quan hai đội.

Một kết quả hòa 1-1 cũng là kịch bản không thể loại trừ nếu Việt Nam duy trì được cự ly đội hình tốt và không để trận đấu biến thành cuộc đua thể lực.