Truy tố cựu thẩm phán Võ Đình Sớm

(GLO)- Chiều 25-1, Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC-CNCH) khu vực An Khê và Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh (xã Ya Hội) tổ chức chương trình hoạt động trải nghiệm kỹ năng chữa cháy thoát nạn và thực tập phương án CC-CNCH tại trường.

(GLO)- Công an huyện Ia Grai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng Trần Văn Tuấn và Cao Văn Dương (cùng SN 1990, trú tại thôn Thanh Hà 1, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) để điều tra về hành vi tàng trữ hàng cấm.

Một thanh niên 19 tuổi ở Quảng Ngãi sử dụng các vật liệu để chế tạo pháo, không may bị nổ dẫn đến chấn thương nặng.

Sau thời gian nghị án kéo dài, ngày 24/1, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ tham gia đánh hội đồng khiến một học sinh Trường Trung học Cơ sở - Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Rành (thành phố Tân An, Long An) tử vong.