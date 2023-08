Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em tại Gia Lai

Theo đó, tại TP. Pleiku, chương trình tổ chức truyền thông hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ, trẻ em cho 240 chi hội trưởng, hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn thành phố. Thạc sĩ Nguyễn Minh Thắng-Viện Khoa học an toàn Việt Nam giúp chị em trang bị thêm kiến thức, kỹ năng tham gia giải quyết các vấn đề xã hội; kỹ năng đảm bảo an toàn và xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

Cùng với đó là chương trình tập huấn kỹ năng an toàn cho phụ nữ, trẻ em cho 70 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; cán bộ Hội LHPN một số huyện, Ban chủ nhiệm các mô hình thuộc Đề án 938 một số xã của các huyện. Tại lớp tập huấn, Trung tá Đặng Thị Kim Anh-Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2 (TP. Hồ Chí Minh) giúp các học viên nhận diện các loại tội phạm, hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay, các thủ đoạn lợi dụng phụ nữ, trẻ em…

Bên cạnh đó, thông qua nhiều câu chuyện thực tế, giảng viên giới thiệu các luật, bộ luật liên quan trực tiếp đến phụ nữ, trẻ em… giúp học viên trang bị kỹ năng tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo an toàn và xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Các nội dung trên được giảng viên tiếp tục truyền thông, tập huấn cho hội viên, phụ nữ tại huyện Chư Sê. Hoạt động nhằm phát huy vai trò chủ động, sự tự tin của phụ nữ trong tham gia giải quyết các vấn đề của xã hội.

Ngoài ra, tại huyện Đak Pơ, chương trình tổ chức tập huấn thực hiện mô hình 3 sạch, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng-xanh-sạch-đẹp; trình diễn mẫu về trồng đường hoa; truyền thông mẫu về 3 sạch xây dựng cảnh quan nông thôn. Chương trình giúp cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân nâng cao kiến thức, tầm quan trọng của nước sạch, vệ sinh môi trường; giới thiệu mô hình nhà vệ sinh chi phí thấp, nhà vệ sinh cho người khuyết tật; hướng dẫn cải tạo, xây mới và sử dụng công trình nước sạch, vệ sinh hộ gia đình; cải thiện vệ sinh môi trường, tiêu chí 17.8, 18.7 và xây dựng cảnh quan nông thôn...