Trung Quốc rót khoảng 1,5 tỷ USD vào Campuchia trong 7 tháng

(GLO)- Trung Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất tại Campuchia khi tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp nước này vào Campuchia đạt khoảng 1,5 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2026, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất.

Thông tin được Tổng thư ký Ủy ban Đầu tư Campuchia Chea Vuthy đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nhân Trung Quốc -ASEAN vào ngày 1-9.

Theo ông Chea Vuthy, Trung Quốc cũng chiếm khoảng 83% tổng vốn đầu tư vào Campuchia trong năm 2025.

Thống đốc tỉnh Takeo Vei Samnang đã có buổi đối thoại với một đoàn đại biểu doanh nghiệp Trung Quốc trong chuyến thăm tỉnh Takeo để nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào ngày 18-7-2026. Ảnh: Chính quyền tỉnh Takeo, Campuchia

Dòng vốn Trung Quốc tại Campuchia hiện tập trung đáng kể vào các dự án sản xuất công nghiệp. Một số lĩnh vực được đề cập gồm: sản xuất bao bì y tế, lốp xe, phụ tùng ô tô, thiết bị điện và điện tử.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Trung Quốc còn tham gia một số dự án hạ tầng lớn tại Campuchia, trong đó có các tuyến cao tốc Phnom Penh - Sihanoukville, Phnom Penh - Bavet và Sân bay quốc tế Siem Reap.

Theo cơ quan chức năng Campuchia, các dự án đầu tư của Trung Quốc đang góp phần tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và tăng cường sự tham gia của Campuchia vào các chuỗi cung ứng trong khu vực.

Tuy nhiên, Campuchia cũng đặt trọng tâm vào việc nâng cao mức độ tham gia của các doanh nghiệp và nhà cung cấp trong nước trong quá trình thu hút đầu tư.

Các nội dung được nhấn mạnh gồm tăng cường chuyển giao công nghệ, phát triển kỹ năng lao động và thúc đẩy hoạt động sản xuất có giá trị gia tăng cao.

Việc Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí nhà đầu tư lớn nhất được đưa ra trong bối cảnh Campuchia đang thúc đẩy hợp tác kinh tế với các doanh nghiệp Trung Quốc và các nước ASEAN.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nhân Trung Quốc - ASEAN diễn ra ngày 1-9, hơn 300 doanh nhân, đại diện doanh nghiệp, ngành công nghiệp và các tổ chức nghiên cứu của Trung Quốc và ASEAN tham dự.

Các đại biểu tập trung vào việc tăng cường hợp tác doanh nghiệp và mở rộng các cơ hội kinh doanh trong khu vực.

Trước đó, ngày 31-8, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia Sun Chanthol đã tiếp đoàn doanh nghiệp và nhà đầu tư Trung Quốc gồm đại diện 25 tổ chức.

Tại cuộc gặp, phía Campuchia giới thiệu những lợi thế kinh tế của nước này, trong đó có ổn định kinh tế vĩ mô, lực lượng lao động trẻ và vị trí địa lý.

Với khoảng 1,5 tỷ USD vốn đầu tư trong 7 tháng đầu năm, Trung Quốc tiếp tục giữ vai trò nổi bật trong hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Campuchia, trong đó sản xuất công nghiệp là một trong những lĩnh vực thu hút dòng vốn đáng kể.