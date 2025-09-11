Danh mục
Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ kỷ niệm 15 năm thành lập

QUỐC HÙNG
(GLO)- Chiều 10-9, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Nam Trung bộ (Bộ Tư lệnh CSCĐ, đóng quân tại phường Quy Nhơn Tây) tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 15 năm thành lập.

Đến dự có đồng chí Dương Mah Tiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh CSCĐ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn.

trung-tuong-nguyen-ngoc-van-tu-lenh-canh-sat-co-dong-trao-bang-khen-cua-thu-tuong-chinh-phu-cho-tap-the-trung-doan-cscd-nam-trung-bo-1633.jpg
Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân (đầu tiên từ phải sang) trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ. Ảnh: Quốc Hùng

Cách đây 15 năm, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 2200 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung đoàn CSCĐ (Bộ Công an) đóng quân trên địa bàn tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai).

Trải qua 15 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ đã vượt qua khó khăn, thử thách, dũng cảm trong công tác, trong chiến đấu, lập nên nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

dong-chi-duong-mah-tiep-pho-chu-tich-ubnd-tinh-trao-bang-khen-cua-chu-tich-ubnd-tinh-cho-cac-tap-the-ca-nhan-thuoc-trung-doan-cscd-nam-trung-bo-4447-8076.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp (thứ 3 từ phải sang) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân thuộc Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ. Ảnh: Quốc Hùng

Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng cũng được chú trọng góp phần xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Trung đoàn được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

